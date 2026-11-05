El rey, un poder neutral sin competencias

¿Hasta dónde puede llegar el Rey ante una crisis institucional? ¿Cuál es el verdadero margen de actuación cuando las tensiones políticas ponen a prueba la arquitectura del sistema?

Esta fue la pregunta que se planteó en el coloquio mensual que la Fundación Wellington celebra todos los meses bajo distintos motivos y en este caso se promueve la pregunta del ámbito de “la Corona su alcance y límites constitucionales” El encuentro abordó la función moderadora y arbitral del monarca desde tres perspectivas complementarias —la constitucional, la institucional y la periodística— ambas se someten a dialogar con su opinión de la mano Pedro González-Trevijano, expresidente del Tribunal Constitucional; Rafael Spottorno, exjefe de la Casa de Su Majestad el Rey; y Manuel Ventero, periodista. La moderación como siempre corrió a cargo de la periodista. Ana Samboal, quien condujo el análisis sobre las facultades y límites de la Jefatura del Estado en momentos de alta complejidad.

Por lógica se necesita, que la función del Felipe VI, sea de un delicado e imprescindible equilibrio entre la estricta neutralidad política y su papel como garante de la estabilidad institucional, enfatizando el interés por examinar cómo se articulan estos límites en escenarios de alta polarización política y complejidad institucional, en los que la institución se ve sometida a prueba.

Es imprescindible de Felipe VI de ceñirse siempre a los valores constitucionales sin exigirle un ejercicio de poder para el que no está habilitado, valga como ejemplo momentos de máxima tensión como el 1 de octubre en Cataluña o la crisis migratoria de Ceuta.

La figura del Rey se rige por el principio de que «el Rey reina, pero no gobierna. La exclusión del poder de decisión: El artículo 56.1 de la Constitución define al Rey como el «jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia», que «arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones». Sin embargo, este arbitraje no le otorga la potestad de resolver un conflicto político por decreto o de adoptar medidas unilaterales.

Pedro González-Trevijano, remarcó el modelo español, que siendo una monarquía parlamentaria es taxativamente cierto que “el Rey reina, pero no gobierna”, goza de autoridad moral, pero carece de potestad. correspondiendo esa obligación al poder ejecutivo, el Gobierno. Asimismo, se obliga a ser el guardián de la Constitución, pero su defensor será el Tribunal Constitucional. El jurista -Gonzalez Trevijano-, detalló que los actos regios son obligados, careciendo de responsabilidad jurídica o facultad de veto, reduciéndose sus ámbitos propios a la propuesta de investidura, cuando no hay mayoría clara y a la gestión interna de la Casa Real.

El artículo 64 establece que todos los actos del Rey deben ser refrendados por el presidente del Gobierno, los ministros o el presidente del Congreso. Sin este refrendo, sus decisiones no son válidas. La responsabilidad de sus actos recae siempre en la autoridad que los firma, lo que impide al Rey actuar de forma independiente en la arena política.

Por ello, lo establecido por la constitución lo deja muy claro y preciso, es totalmente innecesaria una ley de la Corona, al estar ya sus funciones claramente delimitadas en la constitución creada el 31 de octubre de 1978.

Seguidamente, intervino Rafael Spottorno que, analizó la práctica diaria de la institución. Tras calificar a Don Juan Carlos como un “rey revolucionario” (?) por haber disuelto y cedido a su hijo Felipe VI, pacíficamente y como consecuencia al pueblo soberano y enfatizando que “la Constitución no le da poderes al Rey, le concede funciones”. Explicó, que gran parte de la labor del Rey Felipe VI, depende de los usos y costumbres, y que sin una colaboración activa del Gobierno es muy difícil que la Corona alcance su total utilidad.

El exjefe de la Casa del Rey, destacó el valor de los despachos semanales y contactos habituales con ministros: “En esa labor callada, poco visible, porque tiene que ser así, es en la que con más fuerza se puede ejercer esa función de moderar y arbitrar”. No obstante, señaló que don Felipe no dispone en la actualidad de un entorno cómodo y que, ante marcos estrechos marcados por el Ejecutivo, el monarca debe desenvolverse en un ejercicio de equilibrismo, olfato y prudencia.

A continuación, Manuel Ventero analizó la dimensión institucional y mediática de la monarquía, recordando que “el Rey no puede inmiscuirse en la lucha partidaria y debe permanecer al margen; todas sus apariciones públicas han de ser refrendadas por el gobierno”. Repasó las convulsiones de los dos últimos siglos en España y definió el reinado actual como el eslabón último de una evolución histórica hacia una “democracia coronada”, donde la ausencia de potestad se suple con autoridad moral. También advirtió, con preocupación sobre el enfriamiento de la Corona con el Gobierno y dijo: “Al Rey le corresponde animar, advertir y tiene derecho de ser consultado… pero me temo que esto no se está haciendo, es bien sabido que la frecuencia e intensidad de los despachos ya no es la que era”.

Durante el debate y posterior a las intervenciones, la moderadora Ana Samboal, incidió en los riesgos de neutralizar la figura del Rey y en la exigencia de refrendo. González-Trevijano fue contundente: “Felipe no puede hacer milagros. No le podemos pedir al jefe del Estado que solucione una situación y asuma unas competencias y unos poderes que no tiene. No podemos obligar al Rey a hacer un fraude constitucional”. En esta línea, el jurista remarcó que “el Rey es un poder neutral, pero no puede ser un poder neutralizado”.

Para concluir el coloquio, los ponentes reflexionaron sobre el impacto de la polarización en la Corona. Manuel Ventero, alertó de que el debilitamiento de la figura del refrendo supone un riesgo deliberado: “Si el acto del refrendo lo saltamos por alto, estamos acostumbrándonos a que no hace falta refrendar los actos del Rey y eso es muy grave (…) hay una intencionalidad de erosionar la Corona”. Por su parte, González-Trevijano cerró el diagnóstico señalando la amenaza que suponen “el empobrecimiento de la clase política, la partitocracia, porque los partidos políticos se han apoderado de las instituciones, y el populismo”.

El encuentro, al que asistieron unas 300 personas, está impulsado por la Fundación Wellington con el objetivo de generar espacios de debate plural, riguroso y constructivo sobre los grandes desafíos institucionales, jurídicos y sociales de nuestro tiempo.