¡Joer, qué adefesios!

Esta expresión me ha salido de las entrañas al ver la foto de Ana Obregón y a Antonia dell`Atte. ¡Vaya par de adefesios! Y el origen de esta palabra tiene su aquel. Pues viene de la Carta de san Pablo a la comunidad de Éfeso, Efesios, sita en la actual Turquía. Se cree que ad Ehpesios viene del título de esta carta en latín y que alude a las penalidades que Saulo de Tarso pasó en esta ciudad predicando el Evangelio de Jesucristo. De ahí que a día de hoy adefesio signifique: persona o cosa ridícula, extravagante o muy fea. Y eso, un poco de todo ello es lo que tiene la fotografía de estas dos señoras… Caras que no parecen suyas y pintadas y maquilladas hasta la exageración.

Recuerdo que estudiando COU en Reinosa, el año después de la fatídica reconversión industrial, en clase teníamos a dos muchachas campurrianas que las bautizamos como la créme de la créme. Y lo hicimos por la cantidad de maquillaje con el que embardunaban sus juveniles rostros… Esto de echarse potingues es algo muy usual que a veces va contra los cánones de la belleza. Una muchacha de 17 o 18 años es bella de por sí, por su juventud. Pocas veces he visto maquillada a mi ahora anciana madre y siempre la recuerdo, y la recordaré muy bella…

Como ven en el artículo de hoy no me meto con la clase política. Solo expreso mi reacción al ver a estas dos mujeres: ¡qué adefesios! También y en su segunda acepción adefesio significa: despropósito, disparate o extravagancia. Y sinónimos son: esperpento, fantoche, birria, mamarracho, hazmerreír, facha (si facha) y espantajo. Y todas estas palabras también se las podemos aplicar a… Están pensando en el mismo que yo. Estoy seguro de ello. Más pesquisas de la UCO. Detenciones de personas conocidas por el capo. Y declaraciones de que no conoce a nadie de ellos y que ellos, los que ahora nos gobiernan, dado la ética dimisión de mi tocayo, son los únicos que hacen las cosas bien y que asumen sus responsabilidades. Y se quedan más anchos que largos. Nos hablan de dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas. Vamos toda una extravagancia, un esperpento puro y duro.

Pues eso que cuando veo a Pedro y a Ana y Antonia, pienso para mis adentros: ¡Qué adefesios!