La palabra viene, quizá, del italiano ruffiano, y ésta del latín rufus, pelirrojo o rubio, pues las prostitutas romanas se adornaban con este color de sus pelucas. De ahí que, a María Magdalena, que no era meretriz, se la pinte en la iconografía con ese color pelirrojo de su cabellera… pero esa es otra historia, o no.

La palabra tiene dos significados, el primero es: persona sin honor, perversa, despreciable. Y la segunda, que yo ignoraba, persona dedicada a tráfico de la prostitución. Y sinónimos tiene muchos: sinvergüenza, truhan, canalla, bellaco, granuja, pícaro, pillo, bribón, baladrón, bastarda… y lo mismo en femenino. Vamos que en nuestro lenguaje romance llamar a uno rufián es algo más que desagradable y tiene en sí mucho de lo peor que se puede decir de alguien.

Y ahí entra Rufián. Gabriel, para que quede mejor encuadrado. Político de Esquerra Republicana de Cataluña. Partido de centro-izquierda e independista catalán. Ahí queda eso. Y el bueno de Gabriel es hijo de padres nacidos en Andalucía (Jaén y Granada). Catalán, vamos, de pura cepa, que no ceporro. Aunque a veces quien sabe… Y ayer, después de la dimisión del gran e irrepetible, Óscar Puente, le suelta al oído, para que todo el mundo lo oiga, un: “Has sido un gran ministro”.

Y qué podemos comentar del uno y del otro. Nos toman por tontos. O ellos tienen el encefalograma plano o lo tenemos nosotros… Y el tal Puente no ha sido un gran ministro. Y sí lo ha sido, cosa que se me escapa, lleva sobre sus espaldas más de cien muertos. Y el tal Rufián aplaude esto. Estamos llegando a una deriva muy peligrosa. El mal se confunde con el bien, y al revés y viceversa. Y esto es lo más grave.

Querido Rufián, ni Puente ha sido un gran ministro, ni tú eres un buen diputado. Los dos habéis vivido hasta ahora de la política. Sólo eso. No lucháis ni por las personas, ni por los más desfavorecidos, ni por nadie… solo por vosotros mismos. Por vuestro poder, por vuestro estatus, y por vuestro plato de garbanzos… Sois el iceberg de una clase política que no debiera tener cabida en este nuestro país: España. Sois unos pobres pícaros de playa pagados al mejor postor, que siempre es el capital, o el poderoso caballero, llamado así por Quevedo… Y que es lo único buscáis en vuestra andadura política.