  • ESP
    España América
Opinión Opinión

COLUMNISTAS

El mal en el mundo

Responsabilizar del mal en el Mundo a Dios es lo fácil; un tópico utilizado tanto por creyentes de medio pelo

El mal en el mundo
Archivado en: Columnistas | Opinión

Más información

Frente Popular

Laureano Benitez Grande-Caballero: "La semilla de los diablos (Déjà vu del 36)"

No creo que nadie, a estas alturas de la película, se atreva a negar la existencia del mal en el mundo. El mal existe hasta el empacho, por lo que comenzar a poner ejemplos que demuestren su existencia, me parece un idiotismo de antología, amén de una pérdida de tiempo.

El mal, existir, existe; pero lo que ya algunos no tienen tan claro es por qué.

Opiniones hay para todos los gustos, por aquello de que opinar es gratis, por lo que la gente siempre opina, y algunos, ex cátedra, aunque no tengan repajolera idea del tema que se está hablando. Veamos.

Responsabilizar del mal en el Mundo a Dios es lo fácil; un tópico utilizado tanto por creyentes de medio pelo que, lamentablemente, han sufrido alguna desgracia personal, o la fortuna no les ha sonreído como ellos piensan que merecen, como por militantes ateos, simplemente para intentar marear, cuando no, ofender, a todos aquellos que creemos en un Dios Padre de Amor y Misericordia.

Los primeros de ellos, los creyentes de medio pelo, decorarán sus desgracias, amarguras, o frustraciones personales, con el dolor, hambre, enfermedad, o guerra, existentes en el Mundo, a la hora de responsabilizar a Dios de su infelicidad particular. La consecuencia será el decir que Dios es maligno, o, simplemente, irán a por la mayor, terminando por negar su existencia.

Los segundos, los ateos militantes, encontrarán en el Antiguo Testamento de la Biblia, un buen arsenal a la hora de ensañarse con quien, según ellos, no existe. Paradójico y revelador.

Del origen del mal en el mundo, hablaré mañana.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CUIDADO DE LA CARA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]