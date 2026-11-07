El mal en el mundo

No creo que nadie, a estas alturas de la película, se atreva a negar la existencia del mal en el mundo. El mal existe hasta el empacho, por lo que comenzar a poner ejemplos que demuestren su existencia, me parece un idiotismo de antología, amén de una pérdida de tiempo.

El mal, existir, existe; pero lo que ya algunos no tienen tan claro es por qué.

Opiniones hay para todos los gustos, por aquello de que opinar es gratis, por lo que la gente siempre opina, y algunos, ex cátedra, aunque no tengan repajolera idea del tema que se está hablando. Veamos.

Responsabilizar del mal en el Mundo a Dios es lo fácil; un tópico utilizado tanto por creyentes de medio pelo que, lamentablemente, han sufrido alguna desgracia personal, o la fortuna no les ha sonreído como ellos piensan que merecen, como por militantes ateos, simplemente para intentar marear, cuando no, ofender, a todos aquellos que creemos en un Dios Padre de Amor y Misericordia.

Los primeros de ellos, los creyentes de medio pelo, decorarán sus desgracias, amarguras, o frustraciones personales, con el dolor, hambre, enfermedad, o guerra, existentes en el Mundo, a la hora de responsabilizar a Dios de su infelicidad particular. La consecuencia será el decir que Dios es maligno, o, simplemente, irán a por la mayor, terminando por negar su existencia.

Los segundos, los ateos militantes, encontrarán en el Antiguo Testamento de la Biblia, un buen arsenal a la hora de ensañarse con quien, según ellos, no existe. Paradójico y revelador.

Del origen del mal en el mundo, hablaré mañana.