El PSOE se parece más a una secta destructiva que a un partido político con conciencia de Estado

Hace tiempo que no se habla de sectas destructivas, a pesar de existir en España un operativo de la Policía Nacional ocupado en perseguir a estos colectivos, más en concreto, a sus líderes y allegados, que con engaños y coerciones manipulan a sus víctimas. Parece que estamos hablando del PSOE y sus proxis aglutinadores de lo más extravagante y distópico de la izquierda española. ¿Se ha convertido el partido socialista en una secta destructiva, con un líder destructivo? Esto, aparte de ser muy preocupante, tiene más trascendencia de lo que, a priori, pudiera parecer.

A lo largo de los ocho años de corrupción socialista, la sociedad se ha ido acostumbrando a sus mentiras, a su proxenetismo, a sus puticlubs y saunas, a sus orgías con prostitutas, a la perversión de menores, a su cloaca, al expolio y al saqueo, a sus mordidas, a sus contactos con el narcotráfico, al caos generalizado, a sus catástrofes y muertos y a que nada funcione. Son demasiadas noticias diarias sobre lo mismo, que los periodistas repetimos y repetimos.

Vivimos en la sociedad de la infoxicación, y la mente colmena está saturada; los cerebros no son capaces de procesar tanto estímulo y hace tiempo que ha entrado en un estado de sobrecarga cognitiva, lo cual, además de otros problemas de salud, crea confusión e incapacita para tomar decisiones razonadas y correctas. ¿Podría ser esta una de las razones de los incomprensibles cien escaños que aún le asignan al PSOE? ¿O es que hay demasiada gente realmente malvada que sintoniza con los malvados? Sabemos que no hay que fiarse de los sondeos, máxime en esta ocasión tan atípica en la que España se juega el Todo, pero no deja de ser sorprendente.

Otra de las explicaciones es que el Partido Socialista actúa como una secta y cumple con varias de sus características más importantes: la primera es la falta de democracia interna, lo cual conduce a la obediencia ciega al líder, al que se teme y venera porque se le supone una superioridad indudable, en posesión de la verdad absoluta y con una misión que cumplir. El ególatra Sánchez se ha construido este perfil mesiánico para volver al mundo del revés, ayudado por sus pelotas sedientos de poder, y tan perversos como él. Sánchez es un monstruo merecedor de ser estudiado en psicología y psiquiatría. A medida que se van conociendo rasgos de su personalidad –ahora está completamente desnortado y delirante, fuera de la realidad–, y sabido que varios de los criterios diagnósticos visibles son compatibles con una psicopatía narcisista, con un sesgo sádico muy inquietante, se puede adelantar que estamos ante una patología, aún sin categorizar, candidata a formar parte del DSM-5, (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales).

Otra de las características de las sectas destructivas es la mentira, la manipulación y la coerción. Todo esto lo cumple la formación PSOE: mienten como bellacos, todos los días, a todas horas, sobre cualquier materia y sin ningún rubor, a la cara de los ciudadanos, haciendo humor incluso con sus desgracias. Es decir, no son nada fiables. Pero, además, manipulan utilizando técnicas de control mental y emocional, como puede ser el miedo y la incertidumbre. Esto encaja con el punto siguiente: la coerción, que ejercen sibilinamente a través de consignas muy básicas y vacías, pero muy lapidarias, como “cuidado con la derecha, los fachas, la fachosfera, los recortes, el retroceso, y otras amenazas ad hoc para que la masa aborregada, con el sistema prefrontal inactivo y, por tanto, incapaz de hacer análisis y discernir, se deje llevar por la ola como mejor opción.

Pedro Sánchez está desenfrenado. Grita como un poseso intentando manipular a los incautos, normalizando las desgracias, convirtiendo las tragedias culposas y evitables en hechos cotidianos que “ocurrirán gobierne quien gobierne”. Sobra decir que algunas de las catástrofes del gobierno de Pedro Sánchez no se habrían producido con una gestión y mantenimiento adecuados y responsables. Ejemplo, los accidentes por negligencia de los trenes de Adamuz y Urda. Nada menos que 115 personas muertas en diez meses. En cuanto a los fallecidos de la riada de Valencia, aún hay mucho que aclarar. ¡Y como siempre desaparecen las pistas y las cajas negras, quizá nunca se llegue a saber qué pasó ni el número de fallecidos! Pero el número supera con creces la cifra oficial. Lo mismo podemos decir de las víctimas de los incendios forestales.

Si el día 29 se produce el cambio, Dios lo quiera, la derecha hereda un gran marrón, mucho mayor que el dejado por Zapatero. En cuanto al último eslogan monclovita “no somos iguales”, Feijóo contesta: “Yo no soy Sánchez, yo no bailo en los mítines, yo no canto en los mítines, ni beso a mi pareja en los mítines […] pero lo que más me diferencia de Sánchez es que yo no robo, yo no miento y no me largo de vacaciones cuando invaden mi país, […] tampoco he llegado al PP con el dinero de la prostitución, ni me mantengo en el poder por las cloacas”. Pero hay más cosas desiguales. Feijóo no tiene una pareja en el banquillo, ni un hermano condenado, ni ministros en la cárcel, ni una tesis falsa, ni está bajo el chantaje de Marruecos, ni está rodeado de gente tan amoral como Pedro Sánchez, en cuyo equipo cloaquil la mayoría está implicada en casos de corrupción. Y si hablamos de Abascal, también es “desigual”; tampoco le persigue nada delictivo ni vergonzoso.

Para terminar, quiero dejar un mensaje a mis amigos y conocidos antisistema. No es que me arrogue el derecho a dar consejos, pero sí me obliga el deber de alertar. La situación actual merece alguna modificación en las consignas fijas. El “yo me abstengo” o “yo no voto” basándonos en la muletilla “todos los políticos son iguales”, que se puede entender como un acto de rebelión en tiempo de paz, ahora no deben aplicar. Estamos en guerra; en guerra por la supervivencia en una España arrasada. No votar ahora es un acto irresponsable, y votar a la izquierda una acción cuasi criminal que nos convierte en cómplices de la devastación. Hay que apagar este fuego que está calcinando todo, cuyas llamas se avivarán más si la cloaca destructora continúa en el poder. Luego veremos qué hacer con los recién llegados, a quienes mantendremos vigilados, exigiremos resultados y no permitiremos el más mínimo indicio de corrupción. Digo esto, desde mi visión del mundo como rebaño, gobernado desde las alturas por élites humanas y entidades extrahumanas. Pero en la dualidad en la que vivimos, hoy toca luchar contra esta mafia gobernante que nos tiene sentenciados de camino al matadero.

Y aunque esté de moda decir que todos los políticos son iguales, siempre debemos pensar que incluso la Maldad tiene escalas. Y entre un dos o un cuatro, y una matrícula de honor hay diferencia sustancial. Aunque los tiempos sean difíciles, no toca vivir en el pesimismo y la queja, sino en la acción hacia el bien y lo justo. Y, sobre todo, hay que mantener vivo el optimismo y seguir creyendo en los milagros.

*Psicóloga, periodista y escritora