Broncano y Abascal

Me piden que diga algo de una entrevista que no vi… Solo he visto algunos pasajes en las redes y poco más. Bronca no. Este es el titular. Todos esperaban un Broncano en el estado puro de ironía y socarronería, propia de un cómico. Y no. No fue Broncano, fue un, permítaseme la licencia, no bronca. O algo parecido. Habló más el entrevistador que el que era entrevistado. Y esto es un fallo considerable. Parece que era el presentador, el no broncas, quien tenía que manifestar su ideología… contraria, totalmente, a la del que era entrevistado. Abascal es un apellido cántabro que significa carrascal, rama o ramaje. Y eso es lo que hizo el político Absacal al bueno de Broncano… le lio en sus ramas, en este caso, palabras.

Broncano tituteaba mucho… Valilaba, dudaba… no le salían bien las preguntas. Muchas dudas. Abascal era tajante. Se sabe bien su programa, que en definitiva es lo que él piensa. Respondía rápido y veloz. Bronca-no preguntaba con lentitud y a veces mostraba su pensamiento, que por cierto, parecía débil y con pocas certezas. Y ahí, ganó el político al cómico. Y lo hizo por goleada. Y a veces, parecía que el entrevistado era el cómico y no al revés. Colosal fue la respuesta: al suerte. Qué es lo que vas a necesitar bronca-no si pueden gobernar las derechas… Pues tu programa, imaginamos todos, no seguirá en el ente público.

Qué distinta la digamos, entrevista, de Bronca-no a Sánchez. Ahí sí que hubo risas, complicidad y hasta un poco de mamoneo. Aquí Bronca-no se parecía más a un bufón medieval que a un cómico que hace entrevistas. Los bufones buscaban la carcajada del monarca para así poder vivir estupendamente en la cámara regia. Hubo bufones que tenían más poder que muchos nobles. Y este, desde mi punto de vista, es Bronca-no para los gobernantes actuales. Su bufón, que se ríe normalmente y siempre que puede de aquellos que no van con el poder actual del tal Sánchez.

Y al día siguiente, el no broncas, salió todo triste pidiendo perdón por la entrevista que realizó. Y yo creo que no tiene que pedir perdón. Al contrario, todos los que la vieron pudieron palpar tanto el pensamiento de Abascal, como el de Broncano. Y luego los telespectadores y los críticos y demás personal sacarán sus propias conclusiones.

Y el último detalle es que RTVE es pública. Pertenece al pueblo y por ello en este medio de comunicación tienen que salir todas las ideologías y no sólo la del partido que gobierna. Y esto último ha pasado, pasa y esperemos que no vuelva a pasar. TVE tiene que ser la tele de todos los españoles y ha de ser lo más aséptica posible. Sin broncas….