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Bonita palabra que viene del castellano antiguo: folgar. Y como ustedes saben y sino yo se lo digo la efe se suele aspirar y acaba convirtiéndose en hache. A mi apellido materno Ahedo, le pasó esto y de fayedo se convirtió en Ahedo. Y de folgar viene holgar y de éste, huelga. De hecho un bello monasterio románico de la ciudad en la que vi la luz por vez primera, Burgos, tiene este bello nombre: Huelgas Reales. De hecho los reyes de Castilla iban a este lugar, que primero fue palacio y luego monasterio regio, y ahí se retiraban algunas de sus hijas, que llegaron a ser abadesas y a tener mucho poder en la corona de Castilla. Hay un dicho burgalés que expresa esto: Mandas más que la abadesa de las Huelgas. Y los reyes, en el cercano Parral, folgaban y cazaban.

Pues eso, que holgar es estar ocioso, no trabajar. Descansar, reposar, sestear y hasta dormitar son palabras sinónimas. Y de ahí viene huelga. Huelga decirlo, aunque dada la preparación intelectual de muchos… es mejor dejarlo anotado. Y en la actualidad el significado de esta palabra es de: interrupción colectiva de la actividad laboral por parte de los trabajadores con el fin de reivindicar ciertas condiciones o manifestar una protesta.

Así, más o menos, me lo explicó un trabajador de cuyo nombre no quiero acordarme. Óscar voy a hacer huelga para exigir nuestros derechos. Y se quedó tan ancho. Y yo tan perplejo. Y la verdad es que sigo sin entender esta huelga del 11 del 11 del 2026. Convocada por los sindicatos cuando no hay gobierno, sólo en funciones. Y digo yo, pero estos benditos percebeiros, no podían haber convocado la huelga de marras hace ya tiempo… cuando el mar de la política estaba muy turbio, demasiado. Y lo convocan a unos días de unas Elecciones Generales. Y así presionan y piden mejoras salariales, laborales, más vivienda y todo lo que necesitamos… cuando no hay gobierno.

Y los españoles nos quedamos ojipláticos, asombrados, desconcertados… Queridos sindicalistas trabajen por los trabajadores en todo tiempo. Que no haya atisbo de que nos quieren manipular… como me da la impresión que pasa en esta huelga de marras. Y sobre todo, queridos sindicatos y sindicalistas, trabajen por el bien común de todos los trabajadores durante todos los días del año. Esta huelga me parece que tiene más de folgar o descansar… que de reivindicar algo.