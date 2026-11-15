El mafioso Sánchez recurrirá a “lo que sea” si ve que el pucherazo no es posible

Mientras las familias de los muertos y España entera guardan luto por las víctimas de los trenes y los casos de corrupción van in crescendo, Pedro Sánchez y su consorte en el banquillo vociferan, bailan y escenifican pornografía emocional ante unos seguidores que, aparte de pagados, da vergüenza definir. Lo de los bailes y los besos es impresentable, antiestético, una horterada y una burla a la sociedad. ¡Y qué decir del discursito de Begoña, sino que es la actuación de una caradura sin estudios y saqueadora de lo público, fungiendo de víctima! Es lo que da de sí el haberse acostumbrado al dinero fácil de traficar con carne humana. ¡Ella cobraba y llevaba las cuentas de las personas que vendían su cuerpo en sus locales! Para vomitar, pero no tenemos nada que añadir a lo ya dicho.

Tengo de la izquierda la peor idea, tanto de su ideología como de sus dirigentes y votantes. Hoy podemos decir sin ningún rubor ni miramiento que son lo peor de la sociedad, una auténtica desgracia para una España a la que han expoliado y hundido en la miseria en cualquier ámbito de la existencia. Pero no es de extrañar, y los que tienen ya una edad y una formación sólida nos lo recuerdan; son los descendientes de los que provocaron la Guerra Civil, que perdieron tras asesinar a más de 7.500 religiosos –obispos, monjas y sacerdotes, entre ellos novicias y seminaristas de catorce años. Se dieron tal festín de sangre que, por una parte, recuerdan con fruición aquellos tiempos de checas, mientras por otra, quieren hacer ver lo contrario disfrazados de humanistas. De ahí su interés en cambiar la historia a base de falacias y tergiversaciones para gente inculta, desinformada o, simplemente, igual de malvada que ellos.

Como socialismo y comunismo son ideologías satánicas, ser católico era en esos tiempos motivo de detención, cárcel, tortura y fusilamiento. ¡Hoy solo matan civilmente! Se acaban de cumplir los 90 años de la matanza de Paracuellos del Jarama, en la que fueron masacrados miles de personas –entre 2.500 y 5.000–, incluso menores de edad, solo por pertenecer al bando de la derecha. Pero estos asesinatos no figuran en su inventada memoria histórica o democrática. Santiago Carrillo que fungía a la sazón como delegado de la Junta de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, y a quien varios historiadores le consideran responsable de dar la orden, queda retratado en el libro El zorro rojo, del experto en historia española del siglo XX, Paul Preston, mientras Carrillo es alabado por quienes conceden a la izquierda licencia para matar, sobre todo, si las víctimas son del bando conservador. ¡Pero esto no figura en su memoria democrática para analfabetos, despistados y mala gente!

Han pasado los años, pero el salvajismo de la izquierda no ha mejorado y si pudiesen, hoy harían lo mismo. ¡Y quizá lo tengan anotado en su agenda macabra! ¿A qué creen que se refieren cuando nos amenazan con la frase “arderéis como en el 36”? Hablo del PSOE y de sus proxis, Podemos, Más Madrid, los “frentes amplios” y el resto de fanáticos de las independencias, el tiro en la nuca y las bombas.

¿No se han preguntado por qué son tan amantes de los rituales masónico/satánicos? ¿Por qué reaccionan ante lo sagrado con un malestar tan profundo e irracional? ¿Por qué la muerte en cualquiera de sus manifestaciones o causas les fascina tanto? “Por sus frutos los conoceréis”. Y los conocemos: La izquierda siempre está relacionada con la muerte, sea por riadas, apagones, incendios forestales, accidentes de trenes o atentados, individuales o colectivos. Les va esto. Es el Mal disfrazado de una ideología que destruye en lugar de crear; que enfervoriza a las masas animalizándolas y formando egrégores, la materia energética que alimenta a sus entidades protectoras del inframundo. ¿Alguien duda del proyecto satánico de Sánchez? Y esto ha contagiado a la sociedad.

No se puede explicar que, con toda la corrupción encima, las decenas de casos abiertos, incluido el de la Fiscalía Europea que investiga a España por fraude, por la “desaparición” de los 250 millones para mantenimiento de las infraestructuras de la vía Madrid-Sevilla, y lo que continúa saliendo cada día, las encuestas le asignen al PSOE cien escaños. Esto quiere decir que la masa socialista está completamente encanallada, sin esperanza de retorno. En otro tiempo, se podría pensar que no estaban enterados de sus fechorías. Pero no ahora, que los cuerpos de seguridad del Estado y los jueces tienen acorralado al Ejecutivo al completo y la prensa no adscrita al régimen está haciendo un trabajo impecable.

¿Qué pensar entonces de los seguidores del gánster de la Moncloa? La respuesta más plausible es que media parte de España está prostituida. Venden sus almas por una paguita para seguir vagueando o la subida de unos euros en la pensión, sin pensar en el mal que esto genera, tanto social como individualmente. ¡Vender el alma es más grave que vender el cuerpo! Es decir, los votantes beben en la misma fuente del Mal que abreva al yerno del proxeneta Sabiniano, de donde fluyen los resortes de su maquinaria para delinquir a gran escala: el robo y el saqueo; la mentira en forma de promesa de prosperidad, que se sustancia en decrepitud y pobreza; la calumnia y la trampa; el sufrimiento infligido con intención y, sobre todo, la muerte no natural, provocada, como objetivo para obtener beneficio. El estandarte de la izquierda lleva estas graves consignas, y Sánchez es quien mejor encarna con el perfil de fiel cumplidor de los requisitos para un Oscar a la Maldad en su máxima pureza.

Pedro Sánchez y sus socios, incluido el lobby marroquí, están haciendo una campaña sucia, y lo peor aún está por venir. El «as» del atentado o autoatentado, de lo que hablamos en algún artículo anterior, siempre lo tienen en la manga y lo han utilizado en ocasiones anteriores. Ahora tienen mucho que esconder, mucho que perder y harán “lo que sea”. Y este “lo que sea” se traduce como “muerte provocada” para causar conmoción. Ojalá que esto sea un simple y mal pensamiento, una elucubración pasajera.

Feijóo y Abascal no pueden competir con la Maldad Premium de Sánchez. No disponen de los medios, tampoco han creado una cloaca, ni tienen el corazón y la mente en esa sintonía. Pero deben continuar con sus propuestas creadoras, sabiendo que media España está esperanzada con ellos. Pero no hay que fiarse de los buenos datos de las encuestas ni bajar la guardia. Conociéndolos, hay que estar preparados para lo que pueda suceder de aquí al día 29. Si Sánchez ve que el pucherazo no es posible, será capaz de provocar un hecho luctuoso e incluso suspender las elecciones. (Lo que debería haber hecho Aznar cuando el atentado del 11-M y no hizo). Sabe que lo que tienen pendiente es mucho más que lo que ya está en los juzgados y que investiga la UCO. Es consciente de que le toca imputación, banquillo y cárcel (si es que no se fuga). Así que, cualquier cosa extraña que ocurra, no debe pillarnos de sorpresa. Mientras tanto, recemos, que eso siempre es bueno.

*Psicóloga, periodista y escritora