La izquierda siempre anda con la muerte a cuestas. La buscan y la atraen, por cualquier causa y en cualquiera de sus formas. El morbo enfermizo está inscrito en su destino o ADN. Siempre les ronda, pero en momentos puntuales, de elecciones, por ejemplo, en los que necesitan un rédito especial, aparte de vaciar las arcas para comprar votos o alterar los censos, son auténticos malabaristas en crear víctimas propiciatorias como pago a sus divinidades de las tinieblas. En estas coyunturas, se trata de inmolaciones, es decir, sacrificios rituales intencionados, bien sean individuales o colectivos. Lo de Mari Carmen, la de los decretos y las acampadas, lo han amortizado enseguida y necesitan más; quizá un evento de los que hacen época. Por esta razón no nos cansaremos de repetir que “son capaces de cualquier cosa”.

Las encuestas no juegan a su favor, salvo las de su organismo comprado, el CIS, su justificación ante el pucherazo. Que Sánchez diga “el PSOE va a ganar” y que pida a Feijóo “aceptar el resultado”, nos ha puesto a temblar. Porque son palabras históricas. Así amenazaba Maduro a la oposición cuando robaba elecciones. No es de extrañar, dado que el narcoestado caribeño hace tiempo que marca la hoja de ruta de los socialcomunistas españoles.

A pesar de todas sus trampas y artimañas, no están nada seguros de poder continuar en el poder. Sabemos que tienen miedo. No obstante, la sociedad debe blindarse para no creer en sus engañosas y golosas promesas; o venderse por unos cuantos euros que pagarán muy caro, si no ellos, sus descendientes.

Si “algo extraordinario” ocurriese antes del 29N, con el fin de revertir el voto a su favor, conocemos de antemano la identidad de los culpables. Ya tenemos cierta experiencia en “atentados de falsa bandera”. El histórico al respecto, invita, cuando menos, a la desconfianza y a la duda; empezando por el ya clásico 11M, tragedia contra la derecha, magistralmente manipulada por la izquierda y su prensa afín, para inclinar la balanza a su favor, y colocar en la Moncloa al corrupto y enjoyado de las cejas de escuadra, arregladas a navaja, Zapatero. (Por cierto, ya nos hemos enterado de que el origen de las joyas es una comisión irregular relacionada con la adjudicación del AVE a La Meca, en Arabia Saudí, y que su valor excede a los dos millones de dólares). Con él empezó una dinámica aceleradora del derrumbe de España, a conciencia, sin disimulo y a la luz del día.

Los socialistas tampoco habrían ganado las elecciones de 2004 sin el atentado de los trenes. ¡Y sabían que eso iba a ocurrir! Se le escapó a Pepiño Blanco en una conversación informal. Tampoco habrían conseguido repetir legislatura en el 2008, si no fuera por otra inmolación: el asesinato, ad hoc, de Isaías Carrasco; un favor de la ETA en plena negociación, justo tres días antes de las elecciones generales, con escenificación teatral de intenso componente emocional en plena capilla ardiente. La prensa adscrita hizo el resto. ¡Son muy buitres, muy carroñeros!

Zapatero, el gran referente moral, provocó un cáncer que en poco tiempo hizo metástasis, sin esperanza de una quimioterapia efectiva a corto y medio plazo. Las secuelas son devastadoras y afectan a cada célula del Estado.

Y tras un gobierno de Rajoy, tan decepcionante como nefasto, llegó Pedro Sánchez a través de una moción de censura, también con engaño. La artimaña siempre está presente. Hablar de socialistas/comunistas y juego limpio es una contradictio in terminis. Y decir izquierda, mentira, miseria y muerte es hablar de sinónimos.

La seducción por la muerte de estos adoradores del Mal es tan peligrosa y antisocial, que, desde la llegada al poder del yerno del proxeneta Sabiniano, su financiador de cabecera, ha aumentado el número de muertes injustificables e injustificadas. Pero ni un solo gemido, excepto por la “sedada” de Sáinz de Baranda, que uparon las pupilas de George Soros del sindicato de inquilinas. Tampoco una lágrima derramada por los cientos de muertos en la riada de Valencia, por negligencia, por abandono, por no enviar ayuda. Ni un lamento sincero por las personas fallecidas el último verano y el anterior en los incendios forestales de diseño, provocados para la destrucción sacrificial y al paso dejar terreno libre para sus plantas fotovoltaicas y sus energías del pelotazo. Tampoco hubo lágrimas por los fallecidos de Adamuz, por negligencia, por no haber hecho el mantenimiento de las vías, robándose el dinero de los fondos europeos destinados a este fin. Ni una oración por los muertos de Urda, todos ellos mártires civiles, víctimas de la corrupción, la desidia y el mal hacer de irresponsables sin escrúpulos. Sánchez ni siquiera respeta las formas acudiendo a los funerales. Eso sí, está presente en los rituales masónicos que ellos organizan en honor a sus dirigentes de las tinieblas. ¡Cómo se les ve el plumero!

En lugar de una masacre como las citadas, quizá puedan causar un apagón, un fallo informático, una caída de red, un hackeo “inesperado”, ahora que este tipo de ataques se han puesto de moda. Cualquier cosa que ocurra, será un evento “de falsa bandera”. Ellos pueden hacerlo; lo que no pueden es engañarnos.

Muchos nos preguntamos cómo es posible que esté ocurriendo todo esto. ¿Cómo es posible que el Estado no tenga manera legal de frenar a este loco? ¿Cómo es posible que los padres de la Constitución hayan dejado esta laguna en la que nos estamos ahogando? A ver si entre todos somos capaces de frenar esta debacle. No es que creamos en los Reyes Magos, pero el derrotismo, la inacción por desesperanza, el “yo me abstengo” o “yo no voto, todos son iguales”, ahora no toca.

*Psicóloga, periodista y escritora