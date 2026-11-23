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No se había impuesto aún la telegenia, pero ya en ese tiempo se sabía mucho sobre el inconsciente y las reacciones humanas ante estímulos visuales. Richard Nixon se negó a tener en cuenta esto y pagó caro su negativa a maquillarse y a utilizar una indumentaria más cuidada en aquel primer debate político de la historia televisiva en 1960, en el que se jugaba la presidencia de Estados Unidos, frente a un John Kennedy exquisitamente tuneado para la ocasión. El propio Nixon lo reconocería a posteriori y aconsejaba hacer caso de los estilistas y los especialistas en lenguaje no verbal. A partir de ahí, los combatientes en estas batallas televisivas no suelen descuidar estos detalles, aunque muchas veces se equivoquen. Pero lo cierto es que estos eventos siempre generan la expectación de un gran espectáculo, al que periodistas y espectadores alimentan con ríos de tinta y opiniones para todos los gustos.

En el debate del jueves 19, está claro que Feijóo dejó a Sánchez noqueado en cada bloque o tema tratado. Sin ánimo de quitarle el mérito al candidato popular, no era difícil, aunque había sus riesgos. Con todos los delitos acumulados a lo largo de ocho años del gobierno de la cloaca, no hacían falta silogismos del contrario, ni otras trampas de la oratoria política. Sánchez no perdió por su traje desteñido o por hacer la performance de presidente pasmado, sino por los hechos acumulados de la corrupción, la prepotencia y el mal hacer, a lo largo de ocho largos y desgraciados años, aparte de no estar en su zona de confort habitual, con sus periodistas pagados con dinero público. Hay que decir, no obstante, para próximos debates, que debemos ejercer de adultos y estar más alerta que nunca e intentar evitar que nuestro subconsciente tome las riendas y decida quién nos gusta más en función de imponderables y estímulos no procesados en la esfera consciente.

Además de esto, conviene airear la sospecha generalizada sobre el pucherazo que la cloaca del gobierno está amañando, con métodos clásicos y los que permiten las nuevas tecnologías: con los falsos censos de nietos, biznietos y cuñados extranjeros, los votos de fallecidos, los empadronados ilegales, la documentación digital y el apoyo de los “milagros” tecnológicos y la inteligencia artificial. También pueden recurrir, como hemos expresado en artículos anteriores, a la creación de un escenario de caos y conmoción causados por un autoatentado, un atentado de falsa bandera, un apagón, un fallo informático, una caída de red, una amenaza de bombas, o cualquier otro incidente. Hay que estar preparados para todo, porque son capaces de todo lo imaginable. Es nuestro mayor miedo, muchos lo hemos reconocido, porque no sabemos con qué herramientas contamos para defendernos e impugnar los resultados. Estamos ante una situación sin precedentes en España. No sabemos si “los buenos” cuentan con todo esto y procederán al escrutinio acta por acta, como manda la ley o se limitarán a aceptar los datos provisionales de la noche electoral. Según han reconocido, “no se hace por vagancia”, pero la ocasión requiere un esfuerzo a mayores. Estamos en un estado de alarma del que urge salir.

¿Elegir a la derecha que promete responsabilidad o a la organización criminal de Sánchez de los ocho últimos años?

No me importa repetir que las del 29N no son unas elecciones al uso, entre dos facciones, la izquierda y la derecha practicando la tan cacareada alternancia democrática. En esta ocasión no es así. Nos jugamos la supervivencia, el ser o no ser. Nos encontramos ante un caso sin precedentes, sufrido en otros países, pero no en España. Nunca había ocupado el Palacio de la Moncloa un ser tan autócrata, tirano, dictador, narcisista, corrupto, traidor y sádico como Pedro Sánchez, rodeado a su vez de un equipo de cercanos también corruptos, y capaz de aliarse con lo peor de cada casa, aparte de golpistas y bilduetarras, que tienen en sus agendas la derrota de España.

El entrevistado Puigdemont en El mundo habla pestes de Sánchez y lo define como un personaje ambicioso y cínico dispuesto a lo que sea con tal de seguir en el poder. Ya lo sabíamos; lo ha demostrado. La Maldad de Sánchez es indescriptible y causa pavor. Llamarle psicópata es casi un piropo. Ha arruinado a España y entre bailes horteras y besos exhibicionistas de burdel, entrevistas pactadas, chistes sin gracia, carcajadas locas y un ojo a la virulé, pide y compra votos para seguir dilapidando en rebajas lo que queda. ¡A eso le llama gobierno progresista! No nos cansaremos de decir que esta campaña es diferente y los candidatos persiguen objetivos distintos.

La derecha promete no robar, empleo, viviendas, acabar con los ocupas, controlar la inmigración y un plan serio para frenar la bancarrota, en definitiva, prosperidad y empezar a sacar a España del hoyo. ¿Pero qué va a prometer Sánchez, con varios de sus allegados imputados, su mujer pendiente de juicio y decenas de casos abiertos en los juzgados, amén de muchos secretos guardados con siete llaves, que amenazan con salir a la luz; con su cloaca para delinquir y una banda catalogada como “organización criminal”? Solo puede ofrecer espuma, humo y mucho progresismo engañabobos. Pero ya se sabe lo que pretende: continuar con el expolio y el saqueo para engrosar la fila de pobres de pedir. Hoy, más que nunca, hay que hacer el esfuerzo de elegir lo correcto y no ser cómplices de este mal endémico, hermano gemelo del que llegó a Venezuela hace veintisiete años, hoy convertida en narcoestado, con millones de pobres y miles de muertos y desaparecidos. ¿Es eso lo que queremos para España?

Sánchez ha dicho que ganará como sea. ¡Y sabemos que la cloaca está organizando el pucherazo ayudada por la mafia internacional! ¿Pero por qué este apego al poder como si fuera cosa de vida o muerte? Sencillamente, porque lo es. Aparte de seguir robando y engrosando sus cuentas corrientes en paraísos fiscales, su lucha por el poder es casi “obligatoria”. Tienen que defenderse de lo que se les viene encima en los juzgados. Es todo tan grave, que su punto de mira apunta a los jueces, fiscales y fuerzas del orden que no pueden controlar. Por eso decimos que recurrirán a “lo que sea” para seguir en el mando e implantar el sistema venezolano, siguiendo la hoja de ruta de Chávez-Maduro. (Ya han manifestado hace tiempo cuánto les molestan los jueces, fiscales, policías y guardiaciviles que sirven al Estado y no se han dejado seducir y comprar por su cloaca. Incluso se han atrevido a contratar narcos para desprestigiar e incluso “acabar” con la jueza Biedma, por atreverse a instruir el caso del hermanísimo). Son malos, muy malos, pero no tontos, y están asesorados por lo peor del crimen organizado. Se puede decir que lo más grave del socialismo podemita aún no ha salido a la luz. Por eso, hoy no se trata de elegir entre la izquierda y la derecha, sino de optar por lo más conveniente, porque quizá sea nuestra última oportunidad de votar en libertad.

*Psicóloga, periodista y escritora