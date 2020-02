VOX: «La comisión de expertos sobre los menores tutelados prostituidos es un complot para blanquear la miseria moral de Armengol»

“VOX no participará ni se prestará a lo que ya es un complot político para ocultar las responsabilidades políticas en el caso de los menores tutelados prostituidos. El pacto de izquierdas que gobierna en Baleares pretende poner en marcha el ventilador para salvar sus sillas”.

Rotundo, se ha expresado el presidente de VOX Baleares, Jorge Campos, ante la propuesta del tripartito de PSOE, Podemos y Més per Mallorca de incluir a miembros del resto de grupos políticos en su denominada “comisión de expertos”.

Respecto a la comisión de expertos, el Grupo de VOX en el Consell de Mallorca propuso el pasado 13 de febrero de 2020 que en dicha comisión los partidos con representación en la institución insular pudieran tener representación y aportar un experto sin veto para nadie.

El tripartito ni siquiera aceptó la propuesta que no pudo ser votada.

“Han confeccionado su propia comisión a medida y ahora la quieren blanquear invitando a la oposición. Quieren que nos contentemos con las migajas de su miseria moral en un burdo intento de maquillar su desastre. Pablo Iglesias debería tragarse sus palabras: los que se están descojonando de los ciudadanos son Podemos y el PSOE. VOX no reconoce la autoridad de una comisión que pretende blanquear al gobierno ante un abuso de los más débiles. No vamos a entrar en su juego y seguiremos luchando por que se sepa la verdad, en los tribunales, en el parlamento y en la calle. No vamos a caer en la trampa de actuar al dictado de Pablo Iglesias”.