De nuestro tiempo el noventa por ciento

Es la Política la que lo ocupa,

Y de ésta es la Izquierda de momento

La que en su jaca la lleva a la grupa …

Y así nos va … ¡De pollo en pepitoria!,

Que para verlo no hace falta lupa;

Con lo de La Mesa es tanta la escoria,

Que, tras hartarse, esperar café y puro

Es tal que ni aquí paz, ni después gloria;

Eso del Diálogo, ya hay que ser duro

De mollera, quien no sabe qué será

Peor que la Venezuela de Maduro;

Si es moro, aunque lo impida Alá,

Aunque lo impida Dios si es cristiano,

Y, si es ateo, ya lo mismo da,

Pues, dicho en catalán y en castellano,

Sea el Sánchez, el Iglesias o el Torra,

Lo único que hacen es … ¡darnos por el ano!;

Y punto final: como la camorra

No me va, me contengo y lo que hago,

De vez en cuando, … ¡es mandarlos a la porra!;

Dicho lo cual, acabo, y si el pago

Por los exabruptos que a veces suelto,

No se parece en nada a un halago

De algún imbécil, y me veo envuelto

En algún pleito, esta vez me enjuago

La boca, y aunque no me hayan absuelto,

Lanza en ristre a los cuatro vientos propago

Que lo de perder el tiempo en La Mesa

Con el Quim Torra, que no anda de vago,

Teniendo que soportarlo, tanto pesa,

Que no deja de … ¡ser ya un mal trago!.