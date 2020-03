Un pensionista español al vicepresidente del Gobierno Sr Iglesias

Soy un pensionista de 72 años y que he cumplido con mi responsabilidad de servir a mi país durante 44 años de trabajo aportando las rentas correspondientes.

Normal, en infinidad de españoles de mi misma edad.

Me sorprende su derroche de solidaridad con los más necesitados, le aseguro que con la pólvora que Vd. dispara no es necesario que se cuelgue medallas.

Estoy seguro que la mayoría de españoles, excepto sus” palmeros”, le nominaríamos para una más grande si Vd. tuviese el coraje y la suficiente dignidad, vergüenza y la generosidad que proclama en hacer lo siguiente:

Durante el tiempo que dure esta situación de inseguridad sanitaria y económica Vd. y todos los cargos políticos del país renuncien a cobrar su sueldo, estableciendo éste en el salario mínimo interprofesional, aportando así un granito de arena en solidaridad (Vd. que ama la Constitución, supongo no le importará) a lo que vamos a sufrir el resto de españoles, aquellos que no tienen nómina fija, autónomos, pequeñas y medianas empresas, camioneros, agricultores, etc. etc. y los que la tienen, funcionarios, sanitarios, policías locales, cuerpos de Seguridad del Estado, etc. etc. y sobre todo lo que Vd. rechaza y disolvería, si estuviese en su mano, nuestro Ejército, ahí está.

Tome nota. Con la solidaridad económica a que le insto, Vd. y sus “palmeros” pasarían a formar parte de esas personas que indudablemente y con su poder económico hacen donaciones desinteresadas y que además, permítame, con muy poca educación y vergüenza Vd. critica. Esperamos, eso sí, sentados, que la aportación sea a Entidades reconocidas en su ayuda a necesitados, más que nada para dar fe de ello.

Le desafío a que los españoles de bien, le propongamos, si así lo merece, para esa medalla.

MI LIBERTAD DE EXPRESION

JOSE LUIS

PD. Una frase conocida es que unos se llevan la leche y otros lo que se llevan es la vaca.