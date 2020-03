Carta de Enrique de Diego al millonario José Bono

A través de twitter, me entero que has estado en La Sexta Noche, esa cloaca de manipulación, esputando tus chorradas habituales.

A esta sociedad de lacayos e imbéciles se la obliga a mirar para otro lado ante tu evidente, clamorosa e insultante corrupción.

Ser un chorizo de izquierdas al parecer es ser menos chorizo, cuando tú, después del emérito, eres el mayor chorizo de España.

Encima hay que reírte las gracias y soportar tu insaciable afán de protagonismo.

Ni un reportaje, con tantos medios, todos diciendo lo mismo, sobre tu patrimonio aflorado, con Hípica Almenara, Olías del Rey, El Vergel de Vargas, local de Tous en Albacete, dos áticos en Estepona, un piso en El Campello, ático en la Calle Velázquez, a 100 metros del Parque del Retiro, piso de lujo en la Calle San Justo, 1, junto a la Plaza Mayor.

Una liquidez que te da para costear los estudios de tu hija Sofía en el muy exclusivo colegio suizo de Brillantmont.

Y lo que tienes escondido en el Banco de Santander, en su filial de Las Bahamas, bajo el sobrenombre de “el paellas”: 160 millones de euros, compartidos con tu consuegro Rapahel Martos, “el bombillas”.

Los chorizos como tú merecéis estar en la cárcel. En 1988, tu saldo en los bancos era de 612.974 pesetas, y tus deudas de 10 millones de pesetas, más un crédito de 2.347.306.

Todavía en el años 2001, ayer como aquel que dice, tenías unas deudas de 417.317,01 euros, con unos ingresos familiares de 96.000 euros para afrontarlas. Y de repente, vulgar chorizo , todo un despliegue empresarial precisamente desde 2001, que es cuando constituyes Hípica Almenara SL; en 2004, das de alta Ahorros familiares SAJA SL; Atalaya SL y Opalo 81 son empresas dadas de alta en 2007; y Attack 84 SL en 2008.

¿Cómo has conseguido tu fortunón,? Pues saqueando Castilla-La Mancha, robando a manos llenas en el Pau de Illescas, en el Pau de las Montanillas, en Carranque, en la Ciudad del AVE en Valdeluz, el Pau del Quiñón en Seseña. Y también de las ITV castellano-manchegas, del saqueo inmisericorde de Caja Castilla-La Mancha y del aeropuerto de Ciudad Real, un timo para el contribuyente, pero un chollo para ti y para tus amigachos.

España no saldrá adelante hasta que tú, corrupto entre los corruptos, que Zaplana no era más que un pardillo abriendo las puertas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo a Francisco Hernando el Pocero, tengas un juicio justo y vayas a dar con tus huesos en Herrera de la Mancha y cuando te mueras, se te incinere o se entierren tus huesos en algún vertedero.

En vez de eso, de tanto en tanto, sales como un prócer, como una referencia nacional, sales, con tu insufrible frenillo, a decir paridas como si fueras un sabio atozinado manchego. Entre otros títulos que te has concedido, pedazo de canalla, es el de meapilas y católico oficial, aunque a ti lo mismo te da comulgar con ruedas de molino o con tortas de maíz, porque de catolicismo no tienes ni puta idea.

Como ya he dicho, según leo en twitter has espetado o esputado: “un dictador y un asesino como Franco no merece honores en una Iglesia”.

En una Iglesia, precisamente, merece todos los honores del mundo.

En el Valle de los Caídos, en la Catedral de la Almudena y en la última ermita de España. Franco es una de las figuras egregias de la historia de España, patán infecto de abono, y, en términos católicos, una de las que más ha hecho por la Iglesia empezando por evitar el completo Holocausto de todos los católicos a manos de ese partido de psicópatas asesinos que era el PSOE.

Esto lo tenía muy claro, ignorante proteico, charlatán de feria, vendedor de mantas, sacamuelas, chorizo más que chorizo, tu padre, que era falangista y jefe local de Movimiento en Salobre, Albacete, donde también tienes casa y es la que enseñas a incautos».

ENRIQUE DE DIEGO