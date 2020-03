Gobierno Sánchez-Iglesias: No hay cosa peor que un tonto con poder

No hay cosa peor que un tonto con poder, pues no es solamente que no sepa gestionar, sino que su incompetencia le hace prepotente, déspota y virtudes similares.

Si esto ocurre a nivel del gobierno de un país y empezando por el presidente, vice-presidentes y demás acólitos, sicarios voceros, e ignorantes votantes que prefieren las migajas de paguitas crea vagos, al verdadero bienestar social de un puesto digno de trabajo.

Si ese país al que tanto queremos es España, con el Gobierno de Pedro Sánchez, comunistas, separatistas nazi-bolcheviques y demás sanguijuelas, incompetentes y enemigos de España, pues pobre España y pobres españoles, que luego y con la propaganda propia de la izquierda y manipulando como saben a través de tanto vocero por La Sexta, RTVE del régimen actual, TV3, EITB, etc. etc. del régimen separatista etc. etc., pues se aseguran la fabricación de pobres, para luego convertirlos en sus votantes, e ignorantes ellos, ni se enteran que sus lideres se hacen ricos Y ELLOS SIGUEN POBRES.

Luego, puede pasar como en Cuba, donde su mayor reclamo turístico era la prostitución de CUBANAS, pero pagado con dólares “del capitalismo denostado”, o simplemente con unos jabones y no digamos nada si eran unos vaqueros, también del denostado “capitalismo USA”, visto con nuestros propios ojos. Esperemos que con esta gente que nos gobierna y tan amigos de Cuba, Irán, Venezuela etc., no nos pase como en estos países y sobre todo a las mujeres.

ESTO NO ES PROPAGANDA, ESTO SON HECHOS REALES, COMPROBADOS IN SITU.

Pasamos a analizar a la cuadrilla de incompetentes PARA LA GESTIÓN que, en su mayorcísima mayoría componen el Gobierno Español Y QUE ADEMÁS DE INCOMPETENTES, SUS SOCIOS SON ENEMIGOS DE ESPAÑA