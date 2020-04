Cuando un Gobierno que ignora lo que cuesta montar una empresa, te condena a la ruina

A quien pueda interesar en Madrid a 1 de abril de 2020

Buenos días:

Soy un pequeño empresario de Madrid y, les quiero hacer llegar el testimonio de lo que me está pasando, como supongo que a muchos otros, aunque aún no he escuchado en ningún medio de comunicación a nadie hablando de la denegación de los ERTES.

Mi empresa trabaja casi en exclusiva para unos grandes almacenes (por no citar nombres).

Después del decreto de ESTADO DE ALARMA cerraron y nos paralizaron el servicio (nosotros hacemos instalaciones a domicilios particulares de sus clientes) y por tanto, deja de suministrarnos el material de instalación. Nuestra empresa queda parada y sin trabajo.

Por este motivo, el día 18 de Marzo, presentamos un ERTE por causas de FUERZA MAYOR con una duración de un mes, que se comunicó a nuestros trabajadores el día 16, momento en que se fueron a sus domicilios no pudiendo trabajar.

En el expediente de dicho ERTE enviamos, junto con la explicación de la situación y demás documentación necesaria, un correo electrónico de nuestro cliente donde se nos paralizan todos nuestros trabajos, el modelo 347 del 2019 de la empresa donde se ve que la viabilidad de la misma depende de ese cliente, aún más en estas fechas del año donde comienza nuestra temporada ALTA.

El expediente nos llega DENEGADO y dice expresamente “NO CONSTATAR las existencias de las causas de fuerza mayor alegadas por la empresa”.

La jurisprudencia y el mismo texto de denegación del expediente definen la Fuerza Mayor como “Suceso de carácter extraordinario que se produce fuera del contexto interno de la empresa de carácter imprevisible o que, siendo previsible, es inevitable y teniendo como consecuencia la imposibilidad de trabajar ya sea de manera temporal o definitiva”.

Si este no es nuestro caso, me gustaría que alguien me lo explicara, porque no lo entiendo.

Como consecuencia de esta resolución, y aconsejados por nuestro asesor, tenemos que presentar un recurso a este primer ERTE y, a su vez, comenzar a tramitar otro ERTE por causas productivas (así como el ERTE por Fuerza Mayor te exonera de pagar las cuotas de la Seguridad Social, el ERTE por causas productivas no)

Después de una reunión telemática mantenida, este martes día 31 de Marzo, dentro de los trámites para la tramitación del ERTE por causas productivas, con los sindicatos UGT y CCOO, se nos indica que no datemos el inicio del expediente hasta el 10 de Abril porque actualmente estamos en una situación de permiso retribuido recuperable hasta esa fecha y, por lo tanto, lo normal es que nos lo denegaran si se hace con la fecha actual cuando lo lógico sería que autorizasen a presentarlo desde la fecha en la que se acredita que los trabajadores están en sus domicilios y con carácter retroactivo para no perjudicar más aun a la empresa.

Como consecuencia de esto la empresa ha tenido que pagar la totalidad de los salarios más Seguridad Social más cuota de autónomos del mes de Marzo habiendo trabajado solo la mitad del mes.

En Abril tendremos que pagar de nuevo la cuota de la Seguridad Social más la de autónomos más la mitad de las nóminas y eso en el supuesto de que nos aprueben el nuevo ERTE (si fuese por Fuerza Mayor no se pagarían las cuotas de la Seguridad Social)

Dada la situación y teniendo que pagar lo mismo que si estuviésemos trabajando y ante la ausencia de ingresos suficientes sólo tenemos dos alternativas; o pedimos un préstamo (ya hablado con el banco, pero que no está nada claro aún) para hacer frente a todo esto, o presentamos un concurso de acreedores que es lo que van a hacer muchísimas empresas, destruyendo el empleo definitivamente. Y todo esto sin saber cuándo llegaremos al final de esta desgraciada situación.

Me parece que nos encontramos en una situación en la que todos los ciudadanos no somos iguales ante la ley, a otros sectores que tienen que cerrar el mismo día que nosotros se les da un tratamiento diferente y se les aplica la FUERZA MAYOR con las diferencias económicas que ello supone.

Además, me están comentando que en este momento y ante la avalancha de expedientes de ERTE no se les está dando contestación y por silencio administrativo en Madrid se suponen aprobados. Esto sería aún más injusto dada la situación y dado que en el resto de España el silencio administrativo significa denegación. En Madrid parece que lo admitieron extraordinariamente, pero no están del todo claras las cosas.

En mi modesta opinión lo único que va a conseguir el gobierno con estas medidas es un cumulo de expedientes de concurso de acreedores y destruir el empleo que, teóricamente, quieren proteger dando por hecho que las empresas pueden pagar TODO sin trabajar.

Aun así, de algún modo, me considero afortunado porque en mi familia y entorno no hemos enfermado por el virus. Mi solidaridad por todos aquellos que están perdiendo a sus seres queridos y a todos los que se están sacrificando por sacar esta situación adelante, no quiero nombrar a ninguno porque seguro que no sería capaz de detallarlos a todos.

Espero que este escrito sirva para algo o para alguien.

Un fuerte abrazo a todos.