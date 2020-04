TGSS no permite teletrabajar al personal subcontratado para su atención telefónica

Buenos días,

Por la presente queremos poner en conocimiento de los medios la situación que se está viviendo en uno de los servicios catalogados como esenciales, y que además una parte de ese servicio se está llevando a cabo dentro de las instalaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social en estos momentos, se trata del Servicio de Atención telefónica al Ciudadano y a los autorizados del Sistema Red de la TGSS, servicio que en su mayor parte es prestado por personal externo que pertenecen a una empresa que presta servicios de “contact center”.

El motivo de este comunicado no es quejarnos por el trabajo ni nada por el estilo, estamos para trabajar y ayudar al ciudadano, máxime en estos momentos tan duros que está viviendo el país, pero creemos justo denunciar esta situación y sobre todo, que los medios de comunicación y los partidos políticos, que nos hablan de confinamiento y teletrabajo, sepan que hay personas dentro de nuestra Administración Pública que no están predicando con ese ejemplo para con los trabajadores subcontratados en el Servicio de gestión y atención telefónica de consultas derivadas de las redes sociales y de la atención y soporte integral al autorizado red de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los trabajadores de la empresa KONECTA BTO, actual adjudicataria del concurso público, están prestando sus servicios presencialmente, tanto en una de las instalaciones de la TGSS en Torrejón de Ardoz, como en la sede que tiene la empresa en Alcobendas, la empresa ha intentado facilitar el teletrabajo para todos estos trabajadores pero parece que la TGSS se ha negado a esa propuesta, incumpliendo las recomendaciones que está indicando el Gobierno Español y con ello poniendo en peligro la salud de los trabajadores y sus familiares.

A continuación, exponemos como ha sido el trascurso de los acontecimientos:

La empresa, el pasado viernes día 13 de marzo de 2020, preguntó a los trabajadores qué personas podíamos realizar teletrabajo desde casa, en base a unos requisitos técnicos que teníamos que cumplir. Desde entonces y hasta el día 24 de marzo de 2020, que se volvió a realizar un nuevo sondeo, no hemos vuelto a saber nada al respecto.

Sabemos que desde KONECTA BTO estaban impulsando el teletrabajo y que estaban en conversaciones con la TGSS para que autorizara a proporcionar el servicio desde casa a los autorizados red y al ciudadano. Pero por lo visto no han aceptado.

La empresa KONECTA BTO también propuso a la TGSS que se redujera el horario de atención de 08:30 a 17:00, (actualmente el horario de atención es de 08:30 a 18:30), a lo que de momento tampoco sabemos nada, pues aun estando bajo mínimos de personal, seguimos realizando el horario de 08:30 a 18:30.

Los funcionarios de las diferentes Direcciones Provinciales como de los Servicios Centrales están teletrabajando, siendo el personal externo del Servicio de Atención al Usuario (teléfono 901502050) las únicas personas que están trabajando de forma presencial para dar soporte al ciudadano y al autorizado red (salvo excepción de un funcionario que por motivos técnicos no puede trabajar desde su domicilio).

¿Qué persona es la que ha tomado esta decisión?

¿Por qué el gobierno está dando un discurso de impulsar el teletrabajo, mientras que dentro de su organización, la TGSS tiene un discurso totalmente diferente con el personal externo que atiende el 901502050?

Los trabajadores de este servicio forman una plantilla de unas 150 personas, 87 de las cuales trabajan en un centro propio de la TGSS en Torrejón de Ardoz, de estas últimas, actualmente están acudiendo al centro de trabajo unas 33, debido a que muchas, por miedo a esta situación, se han cogido excedencias, otras vacaciones y otras tantas se encuentran de baja médica por supuesto contacto con COVID-19 (a ninguna de estas personas de baja se la ha podido realizar la prueba, teniendo un seguimiento telefónico por parte de sus respectivos Centros de Salud). En esta plantilla ha habido supuestos casos positivos (dado que no se les ha podido realizar el test) y la única medida realizada ha sido limpiar sus puestos y los colindantes.

Es importante señalar que, en el centro de Torrejón de Ardoz, tanto la TGSS, como la empresa KONECTA BTO, no aplicaron ningún tipo de medida preventiva ni de control, para evitar el contagio de los trabajadores, a pesar, de que el centro está ubicado en Torrejón de Ardoz, uno de los primeros focos de coronavirus en la Comunidad de Madrid. Las medidas, solo empezaron a ser tomadas, cuando empezaron a haber trabajadores afectados por el coronavirus en el centro, las medidas tomadas fueron las siguientes, el 17 de marzo se instaló un dispensador de gel hidroalcohólico a la entrada del edificio y en la cafetería, y el 19 de marzo nos colocaron en puestos alternos, se da la circunstancia de que cuando en breve vuelvan todos los trabajadores, será imposible mantener esos puestos alternos por falta de espacio. El 26 de marzo, la empresa nos envió guantes, gel hidroalcohólico, alcohol y pañuelos, a día de hoy seguimos sin mascarillas. Además, supuestamente, el pasado 27 de marzo se desinfectó el edificio.

Actualmente, nos sentimos como colectivo de trabajadores totalmente desprotegidos, muchas de las personas llevan más de 18 años trabajando en este servicio viendo como con cada nuevo concurso se pierden derechos adquiridos con el paso de los años, y como cada vez son más precarias las condiciones que les ofrecen las nuevas empresas adjudicatarias del concurso.

Nos hacen creer que somos esenciales actualmente cuando se vulneran derechos contrato a contrato y las condiciones salariales son cada vez peores. Somos esenciales a bajo coste.

El pasado 13 de septiembre del 2019 finalizó el contrato con la anterior empresa adjudicataria y el servicio no se reanudó hasta el pasado 6 de febrero del 2020 tras ganar KONECTA BTO el concurso, durante ese transcurso de tiempo, más de 4 meses, la TGSS se organizó para que de alguna manera el ciudadano tuviera una mínima atención durante ese periodo de tiempo. Este trabajo se hizo mediante unos buzones de correo, dando el servicio por escrito, no por el teléfono.

¿Tan complicado es con la situación que estamos viviendo actualmente en nuestro país y más concretamente en la comunidad de Madrid, que las personas que dan este servicio lo hagan desde su domicilio por la seguridad de todos?

Nadie se está negando a trabajar, entendemos la necesidad para con el ciudadano que tenemos, y somos conscientes de nuestras obligaciones, aquí no se trata de debatir si somos esenciales o no lo somos, se trata de saber porque la TGSS no está tomando medidas para con las personas de personal externo que trabaja en sus instalaciones y en las de la empresa contratista, cuando es el propio Gobierno el que está instando a que se facilite el teletrabajo por parte de las empresas, y cuando la empresa se ha brindado a ello.

¿Es tan difícil para una Administración Pública en esta situación en la que nos encontramos, que se pueda atender vía telefónica desde casa (sin acceso a información sensible) al ciudadano? No olvidemos que, dentro de este teléfono 901502050, también se encuentran incluido personal técnico, que podría perfectamente resolver los problemas de los ciudadanos mediante un buzón de correo electrónico o incluso con herramientas de control remoto para casos más específicos en los que hay que intervenir, todo esto contando con que el problema fuera la imposibilidad de atender por teléfono.

Por último comentar un poco lo que se hace en el servicio, el servicio está dividido en 2 centros de trabajo. Uno de los centros, Torrejón de Ardoz (Calle Alcuñeza s

), pertenece a la TGSS, en este centro se atienden las llamadas de los autorizados del Sistema Red, tanto de gestión como técnicas, (dudas al realizar los trámites a nivel de afiliación y cotización en la seguridad social a través del Sistema Red y de su Sede Electrónica y problemas con el software que proporciona la TGSS a los usuarios para realizarlo, principalmente SILTRA y problemas en los navegadores de los usuarios para trabajar en Sistema Red online), las llamadas que se reciben son principalmente de gestorías, departamentos de recursos humanos de empresas, asesorías etc. El otro centro de trabajo se encuentra en dependencias de la empresa en Alcobendas y se centra en atender las llamadas de ciudadanos y empresas, no autorizados en el Sistema Red, que tienen dudas o problemas técnicos en los diferentes trámites de la Sede Electrónica de la seguridad social.

Reciban un cordial saludo y nuestro agradecimiento por la atención prestada, esperamos su máxima difusión para que la/las personas responsables de esta situación asuman las consecuencias de su negligencia con los/las trabajadores/trabajadoras que prestan servicio para la administración pública TGSS y en consecuencia para los ciudadanos de España.