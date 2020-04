Estamos de luto desde el primero de los muertos...

Buenos días:

Mi nombre es Vicente Enrique Tejedo de 56 años (676746857), Natural de Burriana en Castellón

Sólo quiero dirigirme a ustedes para AGRADECERLES su Sinceridad, Nobleza y Firmeza a la hora de Defender lo que hacen, en estas fechas tan TRAGICAS, por que es lo que pasa, no una crisis como se jactan y hartan de indicar los medios afines y el propio ejecutivo Inepto de delincuentes que disponemos en nuestro país o lo que va quedando de él.

ES UNA MAS QUE TRAGEDIA, muy superior a las que hemos venido sufriendo en estos años, incluso en INUNDACIONES, INCENDIOS O TERREMOTO, como hace años en Lorca.

Y ahí si que cuelgan los crespones y bajan las banderas a media hasta, declarando Lutos en Pueblos, Ciudades y/o Autonomías, para hacerse las Fotos Publicitarias.

G…..A DE DESGOBIERNO

ESTAMOS DE LUTO desde el 1º de los muertos y viendo lo que se avecinaba ya a principios de Febrero, aunque quisieran ignorarlo…se llama NEGLIGENCIA penado por Ley, por DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA

Me gustaría que transmitieran lo mismo que les estoy indicando-contando a su colaborador «Chani – D.Antonio Pérez Henares», DESCONOZCO EL CORREO DE ÉL AL QUE DIRIGIRME.

Tanto él mismo como D. Alfonso Rojo fueron muy admirados a la vez por mí como por mi padre D.Vicente Enrique Cerezo, y cundió y mucho el ejemplo en mi familia-hijos.

Hoy justo hace 4 años de su fallecimiento 8 de Abril 2016, y el mejor homenaje que a él puedo hacerle, gran seguidor en sus años de ustedes dos, es el recordarlo y haciendo partícipe de ello a quienes desde las convicciones que ustedes demuestran en el día a día, y que el tenía-disponía como visionador que lo era de la sociedad en la que vivía, y sintiendo el que a ustedes se dirige de la realidad de lo que sucede, y esperemos no siga por lo que se ve que nos avecina con los gobernantes que tenemos.

No soy una persona pública, ni me quiero meter ni en canales de comunicación sólo leo en internet, ni en comentarios sobre seguidores, facebook, o twwit, que realmente ni siquiera si así se escribe; bastante tengo con wattsap y con mis hijos que tengo alejados desde primeros de enero por estudios.

Y son ellos precisamente, quienes me han facilitado el mensaje-video de Chani, y que rebuscando he encontrado en su página de ustedes, ahora mismo.

Mi Padre les hablaba a ellos de ustedes, cuando a su casa íbamos y les veíamos en las «tertulias y/o programas», ellos se han acordado como yo del día que era de recordar a su abuelo, y por lo que me he decidido, tras encontrar su correo en página web a dirigirle este AGRADECIMIENTO, que si no corresponde a este correo, como se dice coloquialmente se redirija a quien sea correcto receptor, en Periodista Digital, que para completar mi intención hicieran partícipe a su vez a Antonio Pérez Henares y a Alfonso Rojo

Han tenido, tienen y tendrán unos admiradores, mientras vivamos, y mi Padre sigue viviendo por y con nosotros, para seguirles

Un saludo muchas gracias

Vicente Enrique Tejedo