No al aprobado general en las Universidades

A lo largo de estos días creo que no he sido el único estudiante universitario que ha recibido a través de whatsapp una petición de change.org que exige al Ministerio de Educación un aprobado general como compensación a la situación que estamos viviendo debido al coronavirus.

Esta ha sido creada debido al descontento general que sienten muchos alumnos españoles debido en muchos casos a la pésima calidad de las clases online que estamos recibiendo; así como la imposibilidad que tienen muchos de ellos de seguirlas debido a su falta de recursos.

El modelo a seguir del creador de la petición ha sido el gobierno italiano, que hace unos días decretó el aprobado general en todos los niveles educativos debido a la crisis del coronavirus que también está afrontando este país.

Mi posición respecto a esta petición es clara: no estoy de acuerdo con ella. Comprendo que las circunstancias que estamos viviendo son difíciles y han sido totalmente impredecibles; pero en mi opinión un aprobado general conllevaría más desventajas que ventajas de cara al futuro.

En primer lugar esto supondría un agujero en nuestro expediente académico, sobre todo cuando el día de mañana vayamos a buscar empleo y los contratantes vean que muchas asignaturas de este curso han sido aprobadas por circunstancias ajenas a nosotros y no por nuestro esfuerzo.

En segundo y último lugar: ¿de qué sirve el esfuerzo que hemos hecho muchos alumnos a lo largo del curso si vamos a obtener un suficiente de todos modos? Esto desbarataría por completo la media de muchas personas y por tanto su posibilidad de conseguir becas para poder seguir financiando sus estudios.

Claramente conceder un aprobado general sería tomar el camino más fácil, ya que esto supondría cero complicaciones para los docentes y los alumnos; y la manera que tendría el gobierno de conformar a la multitud de estudiantes descontentos por la situación actual y así evitar conflictos debido a ello en el futuro, ¿pero sería realmente lo correcto?

El gobierno tiene el deber de buscar una solución justa para todos sin que nadie se vea afectado por incongruentes propuestas como esta en las que el esfuerzo y el trabajo no se ven recompensado en absoluto y en las que no se hace diferencia entre aquellos estudiantes que lo valen y los que no; porque como siempre los que salen afectados son estos primeros.

Sergio de Fuente Garrido