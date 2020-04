El Gran Wyoming y la Iglesia

Buenos días:

Le envío esta carta al director por si tiene a bien publicarla en PeriodistaDigital.

He leído una declaración de El Gran Wyoming sobre el papel de la Iglesia esta Semana Santa y quisiera exponer lo siguiente.

Efectivamente como el mismo dice no tiene ni idea sobre lo que debe hacer la Iglesia.

La falta de formación cristiana hace que muchas personas opinen de manera sesgada, pero no solo eso, sino que su propia vida carece de sentido y de esperanza.

Por tanto su fin último es el mundo en que vivimos atormentándose por el hecho de pensar que no somos inmortales.

Por otra parte el objetivo de la Iglesia es la salvación de las almas y sabe muy bien que la oración lo puede todo delante de Dios.

Si todos rezáramos a lo mejor Dios en su misericordia acortaría esta pandemia, porque no hay que olvidar que ciertamente el cuerpo enferma con el virus, pero no es menos cierto que muchas almas seguramente también lo están.

La Iglesia, que históricamente se independizó del Reino de Italia en 1929 por los pactos de Letrán, hace una labor inmensa con los necesitados.

De hecho siempre ha sido así. Construyó lo primeros hospitales atendiendo a los enfermos, tiene organizaciones como Cáritas Diocesana que hace una labor extraordinaria, y otras muchas que no es necesario mencionar ya que la lista es verdaderamente larga.

Creo que muchas personas tienen una visión de «tejas para abajo» y consideran que van a estar en este mundo para siempre.

Pero esto no es así, ya hemos visto como un virus termina con todas las expectativas.

Por tanto, como se lee en el segundo libro de Samuel, el Rey David aceptó antes tres días de peste por mandato de Dios ante una transgresión grave, que ser perseguido por sus enemigos durante años. Prefirió caer en manos de Dios que en manos de los hombres.

Muchas gracias por su atención.

Dr. Amadeo Muntané Sánchez

University Hospital Bellvitge

Department Manager Diagnostic Neuroradiology and Interventional Neuroradiology of Spine.

Professor of Neuroradiology.