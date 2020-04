Los economistas hablan de cuatro crisis, los políticos de dos y los que pasan hambre de una sola. Los primeros se refieren a la salud, economía, política y social. El cuerpo político lo reduce a un binomio, la salud y la Ciencia Diplomática Organizativa Pública que, se diga cómo se diga, es lo mismo; la política.

Los demás tocan las palmas, desde el púlpito o llámese balconada o ventanal al uso. La España de dos velocidades, también histórico por estos caminos de Santiago.

Con el estómago lleno hasta es reconfortante aplaudir, y si es desde una grada «de su agrado», lo mismo es útil para paliar el confinamiento.

Además, sin duda, se realiza un reconocimiento justo a nuestros sanitarios y resto de servicios públicos.

Por lo cuál la conciencia queda satisfecha, y hasta sirve para que el interior nos permita unos minutos de satisfacción. Una misión que se ha convertido en espiritual, y hasta folclórico, muy dado por el español.

Un gesto exportado ya a otros países, que siguen el ejemplo. Los chinos no.

Lo mismo después nos vale cómo reclamo publicitario, spot televisivo o cuña de radio para levantar el sector turístico, enormemente dañado, y decir: «España, un pueblo que aplaude al contagio «.

Y con esto la Costa del Sol y la Plaza de España de Madrid recuperarán su talento empresarial y de servicios, en estos instantes machacados y perdidos.

¿Qué dirán ahora los quisquillosos vecinos que echaban a los turistas ?, o los políticos, y » políticas» que pretendían cobrar a los turistas por pasear por sus calles e invertir en sus comercios. Es que algunos, y «algunas», tienen bajas cotas de miras.

Cuánto daría yo, que diría la más grande.

Ahora el paro se dispara, el sector turístico, agropecuario, servicios, comercial y miles de empresas echan el cierre. La gran mayoría de estas empresas vivían al día y dependían de la caja diaria.

Por otra parte, son ya muchos los que gritan de impotencia, agarran la realidad por los cuernos, y observan que el «coones-virus» nos ha metido un gol fuera de juego, que ni la moviola ni el videoarbitraje («Var»), tiene posibilidades de discernir.

Hay algo que es incapaz de distinguir entre el bien y el mal: «¡¡ El hambre !!».

Cuándo este rol se extinte no hay otra razón que justifique lo que ocurre. No existe político ni economista que logre parar la capacidad inventiva del ser humano en situación de acorrolamiento absoluto.

Un desastre global es propicio para desenmascarar a muchas ideologías y poderes públicos locales, autonómicos y gubernamentales, intereses económicos, la falta de solidaridad e intenciones dañinas de personajes avaros, que viven pobremente y mueren millonarios.

El ser humano es capaz de lo mejor y lo peor, de lo bueno y lo malo. Tiene capacidad de reflexión y poderes de instintos de supervivencia incalculables.

El humano es creativo y análitico. Utiliza sus cinco sentidos, o todo lo contrario. Cuando ve imposibilitadas y anuladas sus excelencias cómo persona recurre a lo más improvisado. Y aquí está la clave, sencilla ley de vida.

No intentes explicar, analizar o justificar frente al hambre ninguna teoría, que no sea satisfacer la imperiosa necesidad de un trozo de pan.

Este imperativo natural ni se convence ni se vence, así proyecten la estratégia avispados y agudos «politólogos » , recién salidos de la universidad con títulos bajo el brazo y sin haber dado un palo al agua.

Esta tragedia de salud está llevando a España a los peores augurios, sin ser neocatastrofista.

Al contrario, hay que adelantarse a los acontecimientos y actuar de manera gradualista. Adelantarse al pelotazo antes que impacte en tu propia cabeza. Verlas venir que se decía en mi barrio. Así el impacto será amortiguado e incluso puedes rematar a puerta.

Nuestra nación se debate entre variantes puntos de vistas. Unos son los catalogados «no están, no contestan», pero aplauden. Y otros los que parecen no entender esa postura de cantos de sirena. Los más relajados esperan a final de mes su nómina, de funcionario, empresa o jubilación. Los otros dicen que no hay más tiempo de ayunos ni discursos televisivos. La gente del primer grupo no se cansan de decir que «no es el momento», a final de mes esperan recursos económicos, pero todos los encerrados no disponemos de esos privilegios.

Los que no tienen nada que cobrar, ni se le espera, claman al cielo y pueden ser distinguidos por, los que ya no tienen fuerzas para aplaudir, y sólo les quedan voces para pedir ayudas.

La situación se agudiza, los nervios afloran y las soluciones efectivas y reales no llegan urgentes y de manera equitativas. Sin embargo, el gobierno no reacciona ante los más vulnerables, recuperar los empleos perdidos, buscar opciones para activar inmediatamente el mercado exterior y el turismo, que tantas veces nos sacó del atolladero económico.

El pequeño y mediano empresario no descifra claramente si a partir de los próximos días pueden iniciar sus actividades.

Sólo se explica que la industria y la construcción reanudarán sus vidas laborales. El gobierno aprueba enjuagues a pyme’s y autónomos. En torno a este tema existe también desconcierto, y la ley del confinamiento no aclara.

«La reconstrucción completa sólo podrá empezar cuando estemos a salvo del todo».

Es lo que dice Sánchez en la votación de la aprobación de nuevas medidas en el Congreso para los próximos días.

Donde por cierto, sigue sin acordarse ni proteger a los ciudadanos de más vulnerabilidad. Los que no son ni autónomos, ni pyme’s y tampoco tienen acceso a la compleja ayuda burocracia impuesta.

El presidente del gobierno ha dicho; » lo que no podemos llegar tarde es a la crisis económica».

Por la boca muere el pez. Se trata de un claro reconocimiento respecto a la acción dubitativa y lenta de la emergencia antes del 8 de marzo por parte del gobierno, que hubiera evitado contagios y muertes, permitiendo manifestaciones multitudinarias cuando ya el virus pululaba de boca en boca.

Sin duda es el ejecutivo quién es protagonista de mentiras y bulos. En Podemos, de Echenique y Pablo Iglesias, no recuerdan los graves timos de Sánchez al pueblo español, ni tienen conciencia de sus odios y engaños que han protagonizado, la responsabilidad de vigilar la salud y muertes de muchos españoles y no rectificar con urgencia.

Por otra parte, esto sí, no es momento, claro que no. Nadie debe hablar de política, hay que plantearse denunciar a los ineptos políticos.

A estos irresponsables personajes que nos gobiernan y supuestamente nos protegen, resultando todo lo contrario. Es cómo dormir con tu enemigo, no hay manera de pegar ojos. Cada mañana nos levantamos con cientos de muertos nuevos, los contagiados crecerá, los profesionales de vanguardia trabajan sin material ni protecciones adecuadas, el Gobierno siniestro social-comunista-independentista y proetarra se adueñan de los medios de comunicación.

Ahora van por internet. La única fuente que nos acerca a los españoles. WhatsApp anuncia una intensa reducción de envíos de mensajes. Dicen para eliminar desinformaciones, aglomeraciones y bulos. Es la propia aplicación quién decide el recorte, pero por propia iniciativa o ¿ Existen «recomendaciones» desde otras esferas ?.

De ahí se deduce la encuesta que publica A-3, que dice que la intención de votos al Psoe de los españoles supera al resto de partidos. Logrando alcanzar su mejor resultado. Increíble !!.

Es decir, nos tratan cómo una sociedad infantil, poco seria y analfabeta, incapaz de separar «la paja del grano».

El dominio de los medios de comunicación por el poder es peligrosisimo, nos amputan la información. Es lo primero que se hace en todas las guerras: incomunicar al pueblo.

¿De qué manera esperamos que nos auxilien con el propósito de superar la causa?. El virus encontrará respuesta científica, pero ha venido para quedarse. Sánchez llegó, pero tampoco está dispuesto a perder su acomodo de poder. Si hay que mentir se miente, sin perjuicios ni escrúpulos. Aquí se trata de una estrategia depurada aplicada a los españoles, a quiénes conoce perfectamente. Ciudadanos con una extraordinaria capacidad de olvido, fácil de manejar y manipular en la dirección que marca su cruzada.

Lo verdaderamente preocupante es que la maldad política de Sánchez y sus acólitos, no se deja ver por el ojo humano, habría que utilizar el electroescopio. Lo dejan todo atado y bien atado, y en este sentido si van por delante, avistan el futuro y actúan ante lo imprevisto con nocturnidad y alevosia.

Convencen con facilidad, compran voluntades y cierran el círculo a la libertad y la humanidad más acusiante. Hemos pasado del folclore al hambre.

Pero, ya muchos nos hacemos demasiadas interrogantes. Podría explicarse ¿ A que viene inyectar 15 millones de euros a Mediaset y A-tresmedia ?. Empresas mediáticas millonarias privadas, que debieran hacer lo contrario, ayudar a la causa y dedicarse exclusivamente a mejorar la situación de la pandemia.

Sólo es comprar altavoces que nos envíen consignas de relax, paciencia y textos que denigran aún más la tremenda crisis que vivimos, con mensajes que gusta oír, cómo; «España es un gran país «, o «Juntos lo conseguiremos». Claro que sí, juntos pero todos en las mismas condiciones sociales, laborales y económicas. Por lo menos cubiertas en su más mínima expresión.

Se olvidan de las pequeñas y medianas empresas, autónomos, parados, personas sin recursos de ningún tipo, que no esperan nada más que hundirse en la miseria, la necesidad y el hambre.

Esta extrema necesidad puede ser más perjudicial que la Covid-19. A quién no le resuena en sus oídos aquella frase de los españoles que combatieron en la guerra civil del 36 en España, que decían:

«La posguerra tuvo peores consecuencias que la propia guerra».

Todo apunta que quién no tiene «colchón económico » está hundido. Hay que ser realista, la crisis en limites abre una gran brecha entre la economía pública y la privada.

La industria no produce, la gasolina baja de manera histórica, pero no hay ingresos, el consumo ha bajado un 95 %, el impuesto respecto al combustible ronda el 63 %, similar al tabaco, donde el Estado igualmente ingresa una cantidad astronómica.

Es el motivo más sincero por el que a los estancos se les considera «servicio esencial». Continúa abierto el suministro de tabaco, sin importar la salud de los ciudadanos fumadores, ni el riesgo añadido al virus chino de Wuhan.

Se llegó tarde y mal. Ahora se empieza a pagar consecuencias generalizadas, pero cómo en toda circunstancias en la vida, no todos pagamos los errores de nuestros políticos de manera igualitaria.

Ni todos estamos confinados, tampoco sufrimos el mismo riesgo, ni padecemos de igual manera. Todo esto nos hace ser desiguales, pensar de modos distintos y disipar las fuerzas de todos para ofrecer la solidaridad infinitamente necesaria para salvar vidas, evitar enfermar y cubrir las necesidades vitales de las personas más vulnerables.

De todo ello, se deduce cómo imprescindible el poder adquisitivo, la falta de recursos económicos para cubrir la alimentación de los hogares más necesitados. El hambre no tiene tiempo de estadísticas, de oír a tertulianos televisivos, programas políticos ni analizar actitudes de personajes con ideas caníbales y deplorables.

El mejor aplauso para la calma sostenida y tensa a las personas que ya sufren el dolor de la pérdida de un ser querido y, aquellas otras, que tienen la puerta cerrada para satisfacer las imperiosas necesidades innegables, el alimento y la salud.

Anián Berto

Periodista-escritor