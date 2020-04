Qué película es mejor para Semana Santa y Alberto Garzón

Distinguido Señor Alberto Garzón: he leído el «tuit» que ha escrito.

En él se lee que le han preguntado qué película es mejor para Semana Santa.

Usted ha respondido que duda entre la vida de Brian o Jesucristo Superstar, dando a entender que al menos hay cierta ironía con respecto a este tema.

Mire, no le voy a decir que no es necesario que desdeñe los sentimientos religiosos ni tampoco le voy a manifestar que estas bromas no son adecuadas considerando la cantidad de fallecidos que tenemos en España por coronavirus.

Lo que voy a decirle es otra cosa. La dimensión trascendental de la persona es fundamental.

Esta dimensión puede comprobarse mediante estudios con Resonancia Magnética Funcional en el cerebro humano. En Canadá el Dr. Mario Beauregard del departamento de psicología de la Universidad de Montreal, investigó con Resonancia Magnética Funcional 15 monjas carmelitas de clausura entre los 23 y los 64 años de edad en plenas facultades mentales sin antecedentes de patología psiquiátrica.

Estas monjas al orar y comunicarse con Dios producían una activación de distintas regiones cerebrales. Este trabajo fue publicado en la prestigiosa revista Neuroscience Letters.

Con todo esto quiero decirle que ante estos temas que se refieren al fenómeno religioso es mejor ser prudente por tres razones: La primera porque la religión no es el opio del pueblo. La segunda es que como ve hay estudios científicos que corroboran la actividad cerebral de las personas que rezan y hay que suponer que quien no reza no debe activar de la misma manera esas áreas cerebrales.

Por último que hemos nacido sin haberlo pedido y tarde o temprano moriremos.

Por tanto, vale la pena considerar aquello de «por si acaso» mejor no meterse con el tema religioso, no vaya a ser que después de la muerte en donde aparentemente todo termina, haya una sorpresa desagradable.

Muchas gracias

Dr. Amadeo Muntané Sánchez