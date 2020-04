Álvaro Beamonte: «El Estado es el peor socio que puede tener un emprendedor, porque gana dinero contigo siempre, ganes o pierdas tú»

Tengo 58 años y llevo trabajando de manera continuada desde los 24, es decir, 34 años.

No he fallado a ningún pago a la Seguridad Social salvo dos meses, hace muchos años, mientras cambiaba de trabajo y de lugar de residencia.

Estoy divorciado y vivo en Madrid. Mis dos hijas viven en Málaga con su madre. Mantengo una muy buena relación y jamás he fallado al pago del convenio regulador.

En 1997 mi hija mayor enfermó por encefalitis y, tras casi tres meses en la UCI del Hospital Materno Infantil de Málaga, salió con cuatro focos epilépticos que no se han curado 23 años después, y paralítica cerebral total.

Tras una ardua batalla judicial con el Estado, la declararon 99% discapacitada, solo para reducir la prestación por discapacidad.

Hace unos años modificaron la ley en la Comunidad autónoma de Andalucía, regida por el Psoe, y obligaron a que quien cobrara la prestación en nombre de mi hija estuviera dada de alta en Seguridad Social de esa comunidad.

Mi exmujer, que no trabaja puesto que está dedicada al cuidado de nuestra hija, tuvo que darse de alta y pagar la cuota de autónomos para poder cobrar la ayuda. Es decir, pagar 280 euros para cobrar 435.

El sistema andaluz no reconocía mi situación, pues al trabajar en Madrid y liquidar las cuotas e impuestos aquí, ¡es como si no existiera! Nunca Madrid y Málaga estuvieron más alejadas, como si estuvieran en un continentes diferentes. Si mi exmujer no se daba de alta, mis hijas se consideraban como “hijas de indigente”.

Y eso a pesar de que liquido en Madrid de manera puntual. Increíble, pero cierto.

Las dos actividades que desarrollo en la actualidad, entrenador y comentarista deportivo en TV, están suspendidas por el Real Decreto del 14 de marzo. Es decir, 100% de pérdida de ingresos.

A través de mi asesor fiscal y contable, un «santo», he podido tramitar, no sin muchos problemas, la documentación para el hipotético cobro de la “Prestación por cese de actividad”.

Nadie me ha comunicado si está todo correcto o falta algo, solo la Mutua me ha dicho que ha recibido la documentación…el famoso “silencio administrativo”.

No he solicitado el crédito para el pago del alquiler porque al final es eso, un crédito, que te endeuda para el mañana.

Pan para hoy, hambre para mañana. Y no sabemos como va a ser ese mañana. Esta es una de las grandes “mentiras” de nuestro Presidente, cuando dijo “vamos a movilizar 200.000.000 millones de euros”. Un aval no es movilizar dinero.

Es solo eso avalar. Se avala con propiedades, con títulos, con lo que sea. Si el interesado paga, el Estado no ha aportado nada. Y si el Banco no acepta la solicitud, el hipotético destinatario no puede avalar el 20% que no avala el Estado, se lo rechazan, aunque sea acreedor a ella. Y no digamos aquellos casos en los que te exigen un seguro de vida, diga el Gobierno lo que diga.

Por supuesto, he abonado la cuota de autónomos de marzo y presentado el IVA del primer trimestre. ¡Cómo no! Mi «socio» siempre cobra por adelantado. Y aún estoy esperando que la Seguridad Social me devuelva de oficio el exceso que he liquidado en aportaciones por mi doble actividad en 2019.

La sensación que tienes es de desamparo total. Y de un Gobierno que te miente y te engaña, sea del signo político que sea. El Estado es el peor socio que puede tener un emprendedor, empresario o autónomo, porque gana dinero contigo siempre, ganes o pierdas tú.

Álvaro Beamonte Puga

Entrenador de golf y comentarista deportivo.