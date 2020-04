Margarita Ramos Rojas: «Desespero por este maldito Gobierno»

Buenos días,

Soy hija de una paciente que está ingresada en el socio sanitario Durán i Reynal.

La tenemos ingresada desde hace 6 meses; Alzheimer, en una fase alta.

En los meses que lleva allí, mis hermanas y yo, no la hemos dejado ni un solo momento, porque nos necesita; se pone nerviosa, nos necesita para un abrazo, cogerle la mano, tranquilizarla…

Llevamos ya un mes, que nos prohíben totalmente la entrada; eso tanto a ella como a nosotras, nos está matando día a día.

Aparte del calvario que estamos viviendo, no recibimos apenas noticias; hoy hace más una semana que no sabemos de ella… y cuando llamamos, nadie nos atiende al teléfono.

Esto es lo peor que nos ha ocurrido en la vida… tener a tu madre y no poder verla, ni abrazarla.

Estos días, han sido duros y no se puede pedir más… pero hay mucha falta de humanidad; no poder saber de ella, es algo que, si no es este maldito virus, nos matará el dolor.

Hemos escrito cientos de cartas para colaborar; ayudar a los enfermos, en hacerles compañía, darles las comidas… y nada.

Esta situación es insostenible, si no podemos estar con nuestros enfermos, al menos saber de ellos. estar días y días, sin saber nada de ellos, repito, es inhumano.

Mi madre por su enfermedad, necesita más nuestro cariño y calor, que cualquier medicamento. Si en algún momento tiene lucidez, pensará que sus hijas y nietos… por los que ella ha dado la vida, la han abandonado.

Los políticos, sólo hablan y hablan y realmente no saben lo que muchísimas personas estamos viviendo. Soy consciente que somos focos de contagios para nuestros mayores, pero no nos dejan verlos, por la sanidad y los recursos que tenemos: ¡¡¡NINGUNO!!!

Tengo que decir también, que el último día que visitamos a mi madre, nosotras ya habíamos conseguido en farmacias, mascarillas y guantes para estar con ella… y los enfermeros y auxiliares de allí, no llevaban nada de protección, ¡¡¡¡pero nada!!!! Vaya seguridad y tranquilidad nos da eso.

Y podría hacer esta carta interminable… porque interminable es mi dolor.

¡¡¡Por favor!!! Sólo pido que se pongan medios para poder verlos… un poco de humanidad, por favor y pensar en los enfermos que están incomunicados… y no entienden por qué están allí.

Se debería ir buscando una solución, ya son muchos días; visitarlos una hora al día… tengo entendido que, en Madrid, ya lo hacen… pero eso si, con protección para evitar contagios. Pero vuelvo a repetir, no nos dejan estar con ellos, porque no hay ni material de protección para los sanitarios.

“Señores” políticos, cuando pase todo esto, continuar recortando en sanidad. Qué tristeza e impotencia todo esto… personas que dieron la vida por nosotros, nuestros padres… ahora no podemos pagarles con el abandono, porque ellos se deben sentir así… y son ellos, ¡¡¡¡los que se lo merecen todo… TODO!!!!

He enviado cartas a televisión, radio, políticos… y sólo veo mentiras y más mentiras. Todo de cara a la galería y nada de humanidad… porque tener a tantos enfermos sin sus seres queridos, es matarlos lentamente.

No servirá de nada… pero para mi, ha sido un desahogo.

Entre todos, tenemos que hacer algo, granito a granito… por favor, difundir esto es lo único que podemos hacer.

¡¡Saludos y muchísimas gracias!!

MARGARITA RAMOS ROJAS