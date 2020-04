Sor Luisa María López:

En medio de la oscuridad en la que nos debatimos en estos días, se impone una reflexión en profundidad que nos aporte luz y esperanza. Nosotros los creyentes no podemos eludir la responsabilidad y nuestra toma de postura clara.

En principio…” hablemos del gobierno”, un deporte que en estos momentos da mucho de si, sin salir de casa.Llama la atención la improvisación, la falta de prevención, la escandalosa manipulación de la información junto con un empacho televisivo con demasiado tufo a propaganda al mejor estilo venezolano“aló presidente” , mascarillas secuestradas en Turquia, material que se compra en china y que resulta no homologado, y los profesionales sanitarios desprotegidos y expuestos al contagio y a la muerte, verdaderos profesionales de la salud y samaritanos generosos que siguen intentando salvar vidas en medio del caos … y todo por una nefasta gestión de “nuestro gobierno central”. y me paro aquí para no aparecer catastrofista, aunque soy consciente que somos muchos los que pensamos asi.

Hemos llegado a alegrarnos de que “solo haya” 500 fallecidos al día… es algo surrealista.

Por otra parte está el drama de las residencias de ancianos, algo intolerable que clama al cielo. Menos mal que llegó la UME…que ‘vale para un roto y un descosido’ y que son una de las joyas más queridas del ejército español. Lo mismo digo del Samur, de la policía y la Guardia Civil.

En muchas de esas residencias las religiosas “que no salen en la tele ni hacen comparecencias soporíferas” afrontan la tragedia del coronavirus ofreciendo lo mejor de si con un amor que roza el heroísmo, sin perder la serenidad ni la alegría, dando esperanza y consuelo en medio de la desesperanza. Tienen muy claro cual es su misión y en “quien han puesto su confianza”.

En medio de esta “aparente apocalipsis” esas mujeres son faros de luz llenos de humanidad y de fe que tanto necesitamos ahora más que nunca.

Olé por todos los sanitarios, policía, guardia civil, Ume, farmaceúticos, transportistas etc..etc… gentes todas que se juegan la vida cada dia para que otros estemos bien.

Olé por organizaciones como caritas que se movilizó rápidamente y con amor creativo para ayudar a las personas más vulnerables.

Olé a políticos como los que nos gobiernan en la ciudad de Madrid y en la Comunidad que se están desviviendo para buscar soluciones a la crisis sanitaria, que son capaces de milagros como el de IFEMA, que plantan cara a la ineptitud del gobierno central y que se preocupan concretamente por la situación de cada residencia y de las personas que allí sufren los efectos del virus. Un rayo de luz en medio de tanta oscuridad.