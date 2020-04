 Manuel Herrero Chalud: "Cada cual se mira su propio ombligo..."

Tristemente observo como a este Gobierno, y sobre todo a nuestra sociedad, le importan poco o nada nuestros mayores, que se nos olvida que son los que consiguieron con su esfuerzo y su responsabilidad que podamos disfrutar del estado social y democrático en el que hemos estado viviendo tan cómodos desde hace mucho tiempo.

Cada vez estoy más convencido de que nos hemos convertido en una sociedad demasiado individualista en la que cada cual se mira su propio ombligo para conseguir su fin particular y sin embargo, a la hora de la verdad, y a pesar de tanta demagogia y publicidad buenista para hacernos sentir que somos un poco mejores, se deja en un cajón el bien común y el del prójimo con el «sálvese quien pueda» cuando más hace falta.

Con mucho más de 20.000 muertos reales por esta pandemia, cada uno con su nombre y apellido, me cuesta creer que no se ha tenido a día de hoy ni siquiera la decencia de decretar luto oficial, y esto es clara señal de esto que estoy diciendo.

Se que soy de los pocos en la industria de la música, por lo que tristemente voy comprobando en redes, que muestra su opinión en todo esto y en otras tantas cosas, a sabiendas de que pueda acarrearme algún perjuicio en lo laboral por mostrar mis pensamientos, pero mi honestidad y mi integridad son mucho más fuertes que cualquier miedo a ninguna posible represalia.

No puedo evitar confesar sentir también cierto grado de decepción en mis colegas de profesión, en general, por observar en la gran mayoría, no se si por miedo o por simple egoísmo una tendencia a la autopublicidad y autopromoción (eso podemos hacerlo el resto del año) y una pasividad y una falta de compromiso social bastante preocupantes en estos momentos tan extraños e inciertos, (salir a cantar al balcón, aunque queda bonito en Instagram, no ayuda).

Echo mucho de menos publicaciones reivindicando apoyo social de verdad, ideas de cambio y menos exaltación del ego.

La música ha sido un pilar básico que ha ayudado al desarrollo de nuestra historia, desde hace cientos de años.

Hemos sido el reflejo sobre el que cada generación se ha mirado y con la música se ha ido forjando y moldeando nuestra sociedad, y sin embargo ahora siento que hemos dejado de ser eso para ser un conglomerado de personas que miran por su propio beneficio y que dejaron hace tiempo de sentir.

Creo que música es mucho más que lo que estamos viendo, y creo que tenemos la creatividad y la experiencia de ser parte determinante en este momento de nuestra Historia, y demostrar al mundo que somos realmente necesarios, pero desde luego, para eso debemos dejar de llorar y dejar de lado nuestro ego, que no es pequeño y demostrar, y empezar a hacerlo, solo así conseguiremos el respeto que tanto pedimos.

Manuel Herrero Chalud