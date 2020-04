Carta abierta al General Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil

Mi General, acabo de escuchar con atención su comparecencia del día de hoy diecinueve de abril, en la rueda de prensa de la comisión de seguimiento de la crisis del coronavirus y, ‘con el debido respeto y subordinación’ como nos han enseñado en el Cuerpo a dirigirnos a nuestros superiores, me gustaría señalarle un par de consideraciones que se me ocurren sobre las mismas:

En primer lugar me presento, soy un Brigada del Cuerpo en la situación de Reserva; un chusquero, un hombre que ingresó en el Colegio de Guardias Jóvenes en el año 1972 a la edad de quince años, y, desde que salió del mismo como Guardia 2º el mismo día en que cumplió los dieciocho, hasta que pasé a la Reserva al cumplir los cincuenta y ocho, hace ya cinco años, me han tocado vivir la mayor parte de las vicisitudes de la reciente historia del Cuerpo, y con él de la de España, vistiendo nuestro uniforme.

El arresto domiciliario que vivimos me toca lejos del servicio activo, como componente de uno de los grupos de riesgo frente a la pandemia: personas mayores con enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes), poco puedo hacer por ayudar, pero esto no es óbice para que intente mantenerme informado de la situación de mis compañeros, ni de los problemas que les aquejan en su servicio diario.

Ahora son muchos; a los habituales y endémicos de falta de personal y medios, de sobre explotación de los recursos humanos y de la incomprensión por parte de los políticos que nos gobiernan, y una parte de la población, de la necesidad de nuestro trabajo para el buen funcionamiento de la sociedad, basta con recordar eso de que somos ‘un gasto superfluo’ que mencionó el otro día el Sr. Pte. del Gobierno, y la falta de estudios que nos reconoce algún ganapán que, ha debido de pasar por la Universidad sin que esta pase por él, me temo que ha venido usted a añadirle uno más y terrible: la sospecha de que estamos trabajando por orden del Gobierno de la nación contra las libertades fundamentales que nos reconoce la Constitución vigente.

Ha dicho el Sr. Ministro del Interior comentando sus palabras que no son ciertas, que ha sido un lapsus linguae, vuelvo a escuchar el video un par de veces para asegurarme de que estoy confundido y él tiene razón, pero lo que veo, es que usía parece leer lo que dice, y malamente puede haber un lapsus en la lectura, salvo que lo haya tenido el que lo redactó (en el supuesto de que no fuese usted mismo), el que lo corrigió (si no lo hizo usía), y usted mismo al leerlo: no, no hay lapsus: “… es también minimizar (mira el papel para asegurarse de no confundir la palabra) ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno.”

Mi general; si la perífrasis ‘minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno’ no significa censurar y acallar al disidente, no puedo entender qué significa, y si hacer eso es una orden del propio Gobierno, no me cabe duda (y si yo no la tengo menos deben de tenerla los juristas del Estado Mayor) de que se trata de una orden ilegal de las que uno está obligado a reclamar por escrito al superior que la emite, y de cuyo cumplimiento se está exento por simple inconstitucionalidad. Dudo mucho, mucho, de que alguien dentro de la Institución quiera hacer ese juego sucio a todos los españoles, así que dudo también de que la orden haya partido desde dentro del Cuerpo.

¿Qué consecuencias se pueden sacar de estas reflexiones? Seguramente no me toque sacarlas a mí.

Pero nadie puede impedirme que escuche sus palabras, que reflexione sobre ellas y que me lleve la mano a la cabeza pensando en hasta dónde hemos podido llegar. ¿Tanto nos ha contaminado la política a nosotros que, por nuestro estatuto militar presumíamos de estar al margen de sus tejemanejes?

Aunque soy consciente de que esta carta abierta no es si no un brindis al sol, y que usía no se va tomar la molestia de responder, ni por otra parte, lo espero, si creo que mis elucubraciones puedan dar que pensar también a algún que otro compañero, y a su vez este pueda sacar sus conclusiones propias, y quien sabe si, entre todos no llegamos a entrever algo de la verdad que se esconde en todo esto, y que el Gobierno parece tratar de evitar a toda costa.

Siempre a sus órdenes,

F.G.H.

PD: #SánchezVeteYa