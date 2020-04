Juan Ángel Torres Castro: «La crisis sanitaria, mal gestionada y la económica, todavía peor»

Qué está pasando.

Se necesitan análisis, ideas, decisión, gestión, organización. En España tenemos susto y preocupación.

Lo están los mayores que tienen miedo por sus pensiones y por su vida. Los empleados a perder su trabajo, los empresarios, las pymes y los autónomos a perder sus empresas e incluso llegar a su ruina.

Aquí hay mucho engaño, mala gestión, desconfianza y pesadumbre. Nada va bien y no llegan soluciones.

El Presidente del Gobierno ha de reaccionar y cesar a quien proceda sin perder ni un día más.

Nada funciona:

Hace tres días dijo el Presidente que ya iban a salir los niños a la calle, hoy dice la Ministra de Hacienda que saldrán los niños de hasta 14 años al banco y a la tienda con su padre. Resultado, cacerolada de los padres hace un rato. Nuevo resultado El Presidente ha comunicado esta tarde-noche que no, que también podrán ir a los parques, y así igual cada solución improvisada que adoptan.

Aquí no funciona nada, ni la gestión sanitaria, ni la gestión de los ERTES. En la cuestión hospitalaria los últimos datos son de 21.382 muertos y 204.178 contagiados, pero todo indica que son muchos más. La falta de previsión ha provocado que llevemos 30.000 sanitarios contagiados con más de 30 muertos, igual pasa en los cuerpos de seguridad del Estado.

Llevamos casi mes y medio, confinados y los epis no llegan en masa. Los que han llegado no valían, un desastre y mientras muriendo y en las residencias de mayores terrible, pero llamaban y nadie solucionaba. Muertos y vivos habitando juntos en las mismas residencias, que horror.

Tampoco está funcionando adecuadamente el SEPE, (Servicio Público de Empleo Estatal) ni el de las autonomías. Conozco personalmente a muchos funcionarios del SEPE, estuve allí una temporada trabajando, son personas muy cualificadas, pero no pueden atender la demanda que les ha acumulado.

Economistas, abogados, graduados sociales y gestores administrativos están a tope preparando ERTEs, pero ha surgido la sorpresa de que en vez de los 5 dias de plazo para contestar, están llegando resoluciones denegando expedientes por que al ser por dos motivos diferentes la petición ahora a los 20 ó 25 días están contestando denegando y no hay tiempo para presentar otro por motivo distinto. No podrán los trabajadores cobrar hasta Mayo o Junio, ¿quién paga la empresa que solo tiene gastos y sin ningún ingreso? O el ministerio cuando pueda ser y las familias desesperadas.

Problemas empresariales y de trabajo:

A pesar de los economistas y prensa, los números no concuerdan, pero si sabemos por el FMI, Banco de España, BBVA, que el PIB caerá alrededor de 9 o el 10 puntos, y el paro un 21%. O sea más de 800.000 empresas desaparecerán y hasta 3.000.000 de trabajadores perderán su empleo.

Esto será un caos si no se pone en marcha la maquinaria del Estado ayer, no mañana. O volveremos a llegar tarde y perderemos la posibilidad de engancharnos a la recuperación con otros países occidentales, y sufriremos revueltas y destrozos del mobiliario público, detenciones, etc. Esta situación y la que se nos viene encima hay que verla y resolverla o pasará como con el COVID-19 y en vez de personas muertas habrá empresas cerradas y personas sin trabajo. La Ministra de Trabajo ha dicho que cafeterías, restaurantes, bares, incluso hoteles, abrirán para diciembre.

Claro, entonces siendo el turismo el 11% del PIB, ya no nos iríamos a un decremento de 9 ó 10 puntos, nos iríamos al 13 mínimo. Miles de negocios de restauración irían al traste con millones de empleados al paro de. Los demás países a quien exportamos de la industria del automóvil lo pasan igualmente mal. ¿Quién nos compra coches?, pues esa industria supone el 13,5 del PIB.

La cuestión económica está llegando a un punto de no retorno que o se agiliza, que puede hacerse, implicando eficacia y ganancias de tiempo, o España quiebra.

Soluciones de personal laboral para agilizar la gestión:

Los sesudos del Gobierno, con su Presidente a la cabeza Han de adoptar soluciones inmediatas. Por ejemplo, el problema de ERTES, el Ministerio de Trabajo ha de hacer contratos a término inmediatos de abogados, graduados sociales, economistas, administrativos que ayuden al funcionariado a sacar los expedientes en plazo, o la gente estará otro mes sin cobrar, o dos.

El Gobierno tendría que ponerse en contacto a través del Ministerio con las facultades de ciencias del trabajo, para contratar alumnos recién terminados o en 5º de carrera. Los directores provinciales del SEPE podrían conectar con el personal jubilado en los últimos años para que descarguen las delegaciones de la carga de trabajo. Eso lo prometieron con los sanitarios. No sé si lo hicieron.

Cese de ministro y nombramientos de técnicos muy cualificados para salir de la crisis económica.

Se deberían cesar de inmediato a los ministros de donde vienen los problemas, vg.

Vicepresidente del Gobierno segundo, crea más conflictividad en el Consejo de Ministros y en las medidas que aporta como soluciones que tanto preocupan a los empleadores.

Interior, que siendo Juez el ministro, no ha hecho más que crear problemas a los cuerpos de seguridad del estado, hasta llegar a enfrentamientos entre mandos e incluso con sindicatos

Ministra de Trabajo, ese ministerio no funciona, problemas con los ERTES, y medidas con cuenta gotas. A tener en cuenta los citados entre otros.

Escribiendo este artículo estoy oyendo por la terraza la cacerolada que los vecinos están dando al Presidente por la salida a la calle de los niños, que han dicho hoy.

Incorporaciones al Gobierno

Abría que nombrar ministros que con gran prestigio por su trayectoria profesional y conocimientos de los diversos sectores, vg. catedráticos de Derecho del Trabajo, de Seguridad Social, Ingeniero en cuestiones de industria, compras, costos, transportes, miembro del cuerpo diplomático para exteriores. Catedrático de económicas o empresariales para consumo. En estos momentos, nada pintan en el Gobierno la mayoría de los ministros

Serán soluciones ante la emergencia de estos momentos y de la que se avecina y que ya es admitido por la mayoría de los españoles.

Y para terminar se espera en los juzgados de lo mercantil otro colapso con motivo de la presentación de concursos.

Juan Ángel Torres Castro

Abogado y Graduado Social