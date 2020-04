José Manuel Gómez Cobo: «Fomentan la muerte de personas mayores y enfermas»

Más información

Les adjunto estas reflexiones por si consideran de su interés su publicación.

A pesar del Estado de alarma, al PSOE le preocupan dos cosas: primera, la imagen del Gobierno y para ello éste da instrucciones a la Guardia Civil, y segunda, la tramitación por vía de urgencia de la Ley de Eutanasia que continua su camino en el Parlamento a pesar de que el áximo órgano de la Soberanía Nacional está en servicios mínimos.

El Covid19 se va a llevar por delante tal vez a cerca de 30.000 personas de las que la mayoría son ancianos.

Se llevarán también por delante millones de puestos de trabajo. La Ley de Eutanasia pretende llevarse por delante a muchos más ancianos y muchísimos más puestos de trabajo.

España por culpa del COVID19 y de la incompetencia del Gobierno, va a sufrir un colapso en su sector principal, el turismo, que representa como es sabido, el 15% de nuestro PIB.

Si esto es grave, lo es aún más que el Gobierno quiere meter otro rejonazo a ese sector con la tramitación y, esperemos que no, aprobación de la Ley de Eutanasia.

Si la actuación del Gobierno provoca que sea difícil que los europeos, sobre todo residentes de larga duración, vengan a España por ser el país con más contagiados y muertos de Europa, imagínense el mensaje que les estamos lanzando al resto del continente al aprobar normas que favorecen la muerte de los viejos enfermos, como es la propuesta por el PSOE y que hasta el próximo 29 de abril, permite enmiendas, por cierto sin contar con comités de expertos como por ejemplo el Comité Nacional de Bioetica.

Me parece increíble por su alto grado de irresponsabilidad, que se puedan aprobar leyes que fomenten o faciliten la muerte de personas mayores y enfermas en un país, cuyo PIB proveniente del turismo depende en gran medida de que jubilados centroeuropeos, británicos y nórdicos se vengan a vivir a nuestro país sobre todo a Andalucía, Canarias, Valencia y Murcia.

Recuerdo hace años una conversación con jubilados holandeses en un chiringuito en la Costa del Sol. Hablábamos de las bondades del invierno malagueño y uno de ellos soltó: “y además aquí no nos matan si nos ponemos enfermos”.

No conozco a ningún jubilado que quiera irse a vivir a Bélgica, pero sí conozco a miles de jubilados de todo el mundo que se quieren venir a vivir a España. Que allí tengan leyes para quitarse a los viejos de encima me parece una barbaridad pero al menos no les toca el bolsillo, en todo caso se los aligera porque pagan menos pensiones, pero que aquí en España aprobemos leyes como la que se está tramitando por vía de urgencia, es pegarnos un tiro en el pie.

En fin, espero y deseo que la cordura y el sentido común, se adueñe de nuestros parlamentarios y que los diputados del PSOE de Andalucía y el resto de regiones que viven del turismo, rompan la disciplina de voto y se unan al PP y VOX. Por cierto, parece mentira que Ciudadanos que dirige la Consejería de Turismo, apoye esta iniciativa en el Congreso.

