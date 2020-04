Sergio de Fuente Garrido : «Muchas personas quedarán en la estacada»

Más información

Este año estoy estudiando el segundo curso de mi carrera; y al igual que a todos los estudiantes españoles, esta crisis sanitaria me ha afectado enormemente.

Estas cinco semanas he estado preparando las asignaturas de este cuatrimestre por mi cuenta y aunque algunas de ellas presentan gran dificultad, no puedo quejarme en absoluto dada la situación en la que nos encontramos.

Durante este tiempo han surgido muchas dudas dentro del ámbito académico; en especial sobre el modo de proceder que tendrán los centros educativos a la hora de evaluar a los alumnos.

Algunas de estas inquietudes que afortunadamente ya están resueltas; han aparecido reflejadas en la prensa gracias a las cartas de muchos estudiantes que han decidido plantearlas públicamente.

En mi caso, sin embargo sigue habiendo una que me reconcome y es: ¿qué será de mí al año que viene? ¿podré continuar estudiando?

Creo que estas son preguntas que no solo me planteo yo, y que por el momento permanecen invisibles ante la prensa y el resto de medios de comunicación del país.

Somos muchos los estudiantes que dependemos de las becas, ya que sin ellas no podríamos seguir estudiando.

El año pasado mis padres pudieron pagarme los estudios y ese año me los he pagado yo con mis ahorros; pero ellos ya no pueden pagarme más.

Me preocupa que lo que estamos viviendo me impida obtener la beca y tenga que dejar de estudiar.

En circunstancias normales, a pesar de que el paro apretara podría haber trabajado durante un año en lo que buenamente hubiera encontrado y haber vuelto; pero tristemente, ahora encontrar un empleo será como intentar buscar una aguja en un pajar, será misión imposible.

Se estima que el paro tras esta crisis aumentará hasta un 20% y tras su paso muchas personas quedarán en la estacada.

No soy adivino, pero creo que no es difícil deducir que muchos estudiantes como yo en su desesperanza por continuar aquí, cojan las maletas y se marchen al extranjero a trabajar y a continuar con sus estudios.

Si yo me viera en ese dilema desde luego que tampoco tendría la menor duda en hacerlo; y preferiría arriesgarme a buscar un futuro mejor fuera de España antes que permanecer en casa sin poder estudiar y sin trabajo. Pablo Casado hoy ha definido esta situación en el parlamento como una guerra y en mi opinión ha estado particularmente acertado.

Esta no solo es una guerra contra el coronavirus, sino también entre los diferentes partidos políticos que de lo único que se preocupan es de sus propios intereses; una guerra en la que como siempre salimos perjudicados los más vulnerables, los jóvenes.

Espero que esta carta sea de utilizad y que pueda reflejar la triste realidad que miles de millones de españoles estamos viviendo en este país.

Si esta logra llegar a manos de nuestros representantes políticos lo único que puedo decirles es: “Por favor, sean conscientes de ello y no traten de ignorar o invisibilizar este problema.

Ayúdennos, porque de lo contrario si no lo hacen, serán ustedes culpables de que se vuelva a producir nuevamente otra fuga de cerebros como la que se produjo en el 2012 y esta vez España quedará completamente irreparable. Los jóvenes somos el futuro del país, y aunque muchos de ustedes se jactan de estar de nuestra parte apoyándonos; no es verdad.

Si realmente estuvieran de nuestra parte nos facilitarían más las cosas para seguir formándonos, fomentarían el empleo juvenil y lucharían para que los jóvenes más preparados se queden España contribuyendo en su país y no en el extranjero donde a diferencia de aquí sí que se reconoce su mérito y su competencia.

Por todo ello les invito a la reflexión, y si alguna vez se preguntan el porqué de esas migraciones masivas aquí hallarán la respuesta”.

Sergio de Fuente Garrido