Alberto López Sigüenza: "A la búsqueda de la mascarilla..."

Más información

Estimado director

Soy un ciudadano natural de Valladolid y que unos días antes del estado de alerta viene a Benidorm a vivir junto con mi esposa.

Debido al estado de alerta no pude acceder al empadronamiento en el Ayuntamiento. ni tampoco a hacerme la tarjeta sanitaria de la comunidad valenciana pues es requerimiento imprescindible el empadronamiento.

Cual ha sido mi sorpresa que hoy he ido a varias farmacias de Benidorm a por mascarillas (pues oí por radio que en esta comunidad estaban disponibles gratis al menos 1 mascarilla por persona desde el pasado lunes) y se me deniega mi petición porque me dicen que tienen orden de la generalidad Valenciana de solo suministrar a tarjetas sanitarias de esa comunidad y no la mía por ser de Castilla y León.

Fui directamente a la comisaría de Policía, comprendieron mi situación, pero me dijeron que a través de denuncia no iba a conseguir nada y que lo mejor que podía hacer es ponerlo en conocimiento de la prensa para que salga a la luz la tropelía discriminatoria que se esta cometiendo en España, no solamente con mi caso personal sino con las barreras entre pertenecer a una comunidad o a otra siendo español de nacimiento.

Me gustaría que dierais voz a mi situación y denunciar en vuestro medio este acto mezquino de discriminación.

Muchas gracias

Alberto López Sigüenza