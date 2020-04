Eduardo Villanueva: «¡Habéis matado a mis padres! ¡A los dos!»

ME LOS HABÉIS MATADO !!

Si, Me Los Habéis Matado ! A Los Dos !!

Y los habéis matado de la peor forma, Mintiéndoles, Vetándoles el Auxilio, Abandonándolos y después de Todo Ocultándolos y Negándolos.

Ellos que Vinieron entre Bombas y Calamidades, Entre Hambre y Miedo y que aun así y todo Perdonaron y Callaron y Trabajaron.. Trabajaron Mucho, pero Mucho de MUCHO, con Mayúsculas muy GRANDES.

Sacaron a España de donde la habíais hundido con vuestro Irracionalidad, sacaron a España adelante con su Esfuerzo Constante y su Ahorro, no olvidemos eso.. que Gracias a su Ahorro y Sacrificios, habéis tenido DÉCADAS de Engordar y Engordar.. hasta Estallar de Obesidad Burocrática y Amiguismo.

Y tras Toda Una Vida de Duro Trabajo, Ahorro y Educar a una Generación Brillante, lo que le habéis dado es Morir como PERROS VAGABUNDOS .. !

Me los habéis Matado antes incluso de llegar al “GOBIERNO”, ese Poder y Posición que os quitaba hasta el sueño, que llegasteis con Mentiras en Los Estudios, Universidades, Títulos y Becas FALSAS.

Mentisteis en Los Trabajos, claro los pocos que los habéis hecho antes de “chupar del bote”, Algunos y Algunas, habéis mentido hasta en Vuestra Casa y Cama para llegar a donde estáis, Bendita Paridad.

Que Orgullosos Estaréis !!

Los Habéis Matado con Vuestras Sucesivas Crisis y Saqueos a las Arcas Publicas, esas que Mis Papás como Millones de Papás y Abuelos LLENARON con SU Trabajo y Ahorro.

Claro que luego con MENTIR y decir que era “El Otro” el que había quitado Presupuestos a la Sanidad os quedabais con Vuestra MISERABLE Conciencia “Saciada” por que dudo que jamas la hayáis tenido “tranquila”.

Me los habéis Matado con las Mentiras en La Información Escondida desde Enero con los avisos de la OMS y sin poner los medios, prevenciones y preparación que nuestros Vecinos Europeos hicieron.

Eran mas importantes vuestros intereses Partidistas y Sectarios y por supuesto vuestras Soflamas IDIOTAS de Solas y Borrachas !!

Cuando Ya estábamos Todos Infectados, seguisteis peleando y repartiendo El Pastel, daban igual Las Personas, Las Empresas, El País , esos… esos pueden esperar !!

Me los Habéis Matado, por que habéis abandonado a los Dos Sectores más Importantes de la Sociedad, Los Más Débiles, Los mayores y a Los de Primera Linea, Médicos, Enfermeros, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, etc .. y lo Peor Casi 2 Meses después y siguen Igual de Abandonados !!

Me los habéis Matado cuando siendo ESPAÑA como Fuimos la 8ª Potencia en el Mundo entre casi 200 Países, con el Segundo País con mayor Longevidad, con uno de los Mejores Sistemas Sanitarios del Mundo, con Muchos Hospitales considerados entre Los Mejores del Mundo, Numero 1 en trasplantes, en Donaciones, en Misioneros, etc etc.

Me decís que NO HAY MEDIOS para poder atenderlos, que como son Muy Mayores, No Hay Probabilidades para Intentar AYUDARLOS a Curarse !!

¿ Sabéis Quién Pagó esas Maquinas, esos Hospitales y esos 23 Ministerios ?

ELLOS , Han Sido Ellos .. y NO Vosotros MAL NACIDOS !!

Y, Me LOS HABÉIS MATADO !!

No les habéis dado ni La Oportunidad de ir a Un Hospital !!

No Pudimos Verlos, Ni Hablarles, Ni Despedirnos, Ni Cogerles La mano, Ni Tocar Su Carita ..

No Pude Cumplir el Único Deseo que Me pidió Siempre La Mujer Más Importante de Mi Vida, MI MADRE :

Poder Morir en Paz en Su Cama y Rodeada de Los Suyos !! Como lo hizo Su Mamá !!

Los Habéis Dejado MORIR, SOLOS, A OSCURAS, EN SILENCIO, ESCONDIDOS !!

Me los Habéis Matado y a cambio me habéis dado Dos Cajas con Una Flor y una Pegatina.

ESO ES TODO !! EN ESO HAN QUEDADO !! Ni Duelo Ni Perdón !!

Ahora.. Queréis controlar TODO Lo que Decimos, Opinamos, Escribimos, Hablamos.. para esto SI tenéis Presupuestos ? Para ésto si os Ponéis de acuerdo “Los Progresistas” ?

SOIS UNOS CANALLAS DICTADORES !!

Ahora .. decís que no es momento de Críticas, ni de DUELOS, que hay que Apoyar y dar Ánimos !!

ASESINOS, con Vuestras MENTIRAS, INCAPACIDADES y NEGLIGENCIAS habéis Matado ya a más Personas en 1 mes, que en el Peor Mes de LA GUERRA CIVIL !!

Ahora.. Queréis que nos callemos como .. XX si, si PUTAS, pero ademas Putas de Las Baratas , con unas Paguitas de esas que llamáis de RENTA MÍNIMA, que Miserables y Ruines sois .. que ademas de Humillarnos nos Minusvaloráis.

Claro que hay muchos que creen que eso es todo un “Bienestar Social”, pobre gente que con Unas Migajas les Negáis el Intelecto y el Acceso a LA VERDAD !!

No se si Algún día podamos hacer El JUICIO PENAL que os Merecéis por CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD.. pero lo que si se, es que a esta Familia ..

LOS HABÉIS MATADO !!!

Y YO.. NUNCA Lo Olvidare Ni Perdonare !!

PAPÁ, MAMÁ, OS QUIERO, OS HE QUERIDO SIEMPRE Y SIEMPRE OS QUERRÉ !

Me habéis Dado y Enseñado Las Cosas Más Grandes en La Vida, En Mayúsculas y Sin Esfuerzo !

AMOR, RESPETO, EDUCACIÓN, TRABAJO, HONRADEZ, DIGNIDAD y PERDÓN !!

Casi llegáis a los 100 .. pero Nos Falto Mucho Tiempo, para Hablarnos, Contarnos, Compartir, para que os enloquecieran más Vuestras Nietas, ellas Querían y Quieren saber más cosas de Vosotros..

Pero no os preocupéis .. Os Garantizo que Vuestras Enseñanzas las Sembrare en Ellas y en Ellas Germinaran ..

Y Serán “ De VILLANUEVA y SANZ “

ME LOS HABÉIS MATADO .. !! Pero No Permitiré que sea en Vano !!

Ya Podéis Pasear de Nuevo Juntos al Sol como Siempre os gusto !!

POR TODA LA ETERNIDAD JUNTOS EDUARDO Y PAZ !!

PD: Y que quede Claro para Todos, Familia, Amigos o Desconocidos, CUALQUIERA que Defienda o Disculpe a Éstos CRIMINALES, se convierte Voluntaria y Automáticamente en CÓMPLICES y como tal Los Considerare !!

Eduardo Villanueva