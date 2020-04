Luis Fernando Garrido: «Carta abierta de un jubilado a Pedro Sánchez» (y II)

Como le apuntaba en mi anterior entrega, usted ha cometido innumerables errores y negligencias en la gestión de esta pandemia. Pero como es ya zorro viejo y se veía venir la “tostá “ (ya le previne que no me andaría con florituras literarias), una de sus primeras medidas fue inyectar una ayudita a determinadas televisiones y medios de comunicación nacionales para tratar de que la cosa no fuera a mayores (usted ya me entiende, ¿no?). Quince milloncejos del ala para alimentar estómagos agradecidos.

Aunque algunos, con cierta dignidad, rechazaron esa ayudita. Ahora, viendo el naufragio que se avecina (¡sálvese quien pueda!) algunos han variado la brújula dándole nuevo rumbo a la singladura informativa y hasta los medios más afines a su ideología comienzan ya a endurecer sus críticas hacia su gestión.

Cerró usted España y los españoles acatamos con sumisión una decisión controvertida pero necesaria. Pero lo hizo tarde y mal. No cogió al toro por los cuernos cuando debió hacerlo y su pretendido Mando Único Nacional resultó un auténtico fracaso. A los pocos días de proclamar su “Ordeno y mando” le salían enanos hasta debajo de las alfombras de la Moncloa, contradiciéndose unos a otros los miembros de su Desgobierno, adoptando medidas incomprensibles, cometiendo errores de principiante y aguantando el tipo a base de patrañas. Tal caos organizativo propició la rebelión de las CCAA, que se lanzaron a una desesperada búsqueda de material sanitario para afrontar la pandemia en sus territorios ante la falta de respuesta de su Desgobierno. Ese desmadre autonómico, unido a las necesidades de todos los países del mundo, acabó colapsando el mercado sanitario internacional y, por consiguiente, dificultando el servicio a cada consignatario.

Y mientras sufríamos ese maremagnun gubernamental y seguían muriéndose cada día miles de españoles, su socio Pablo Iglesias, apodado ¿cariñosamente? el “Coletas” -sí ese que le sentó a usted en la poltrona presidencial y que le tiene cogido por sálvese qué parte-, se entretenía arengando a la tropa podemita para obsequiar con una cacerolada al Jefe del Estado desde los balcones. ¡Valiente mamarracho! Este mismo sujeto había prometido semanas antes lealtad al Rey en su juramento como vicepresidente del Ejecutivo. La traición es un mal que tarda en envejecer y el tiempo, juez inexorable de nuestra existencia, pasará factura a semejante personaje.

De auténtica mezquindad se puede tildar la consigna recomendada por su Desgobierno a los servicios médicos de los hospitales y UCIs de toda España de clasificar a los enfermos atendiendo a criterios de edad, dando preferencia a los más jóvenes ante los mayores a la hora de aplicar la medicación y respiradores indispensables para su tratamiento. Un conocido mío, por cierto, socialista de pura cepa, me confesaba que esta medida tenía un claro y doble objetivo, matando así –nunca mejor dicho- dos pájaros de un tiro. Por una parte, se quitaban de en medio a toda una generación de ancianos, cuya mayoría se podría intuir que no eran precisamente votantes de su partido y, por otra, ahorrarse unos pocos miles de millones de euros en pensiones a la Tercera Edad. Esto tendrá que explicarlo pronto, presidente, porque de confirmarse esa consigna tendría que pasar usted directamente a engrosar la nómina de inquilinos de Alcalá-Meco.

No le voy a detallar lo que esa generación de ancianos -que usted con su negligencia ha acelerado su muerte- ha representado para nuestro país. Usted lo sabe muy bien. Pero le recordaré que esa generación de españoles, de la que forman parte sus padres, ha sido excepcional. Sufrió los horrores de una guerra civil, vivió una postguerra de pobreza y hambruna bajo una dictadura militar, trabajó con sudor y lágrimas para sacar España adelante, abrió la puerta de la esperanza a una nación que apostó por la democracia y las libertades, y sin apenas recursos ayudó a sus hijos en época de crisis. Lo único que pretendían estos ancianos en la recta final de su vida era morir en paz, por causas naturales y rodeados de sus seres queridos. Pero no. Esa honrosa generación ha tenido que morir antes de tiempo, sola, en el más completo anonimato, asustada, sin una mano aguerrida y sin poder despedirse de los suyos. Algunos de los cuales sin conocer el paradero de los restos mortales de sus progenitores. Esa generación no se merecía semejante trato. Y se lo digo con rabia, impotencia y lágrimas en los ojos.

Es intolerable que aún no haya pedido ni disculpas al pueblo español por sus constantes negligencias y dislates en la gestión de la pandemia. Entiendo que usted no quiera hacerlo porque eso conllevaría la admisión de la culpabilidad de su Desgobierno en esta catástrofe que nos azota. Pero me da igual que no quiera hacer autocrítica. Le exijo en nombre de millones de compatriotas que pida PERDÓN a todos los españoles, que decrete luto oficial por todas las víctimas del coronavirus y que, más adelante, cuando esta tormenta se aleje le rinda el homenaje y funeral de Estado que todas ellas merecen.

El pasado miércoles, el jefe de la oposición, Pablo Casado, le tuvo que sacar los colores en el Congreso de los Diputados, la Casa de todos los españoles, cuando en mitad de la sesión de control a su Desgobierno, solicitó que la Cámara guardase un minuto de silencio en memoria de todos los fallecidos por el virus en nuestro país, detalle que usted no recibió de muy buen agrado. Ni a la presidenta del Parlamento, ni a usted, ni a ninguno de sus correligionarios se les ocurrió solicitar ese pequeño homenaje a los que levantaron este país. Ese detalle evidencia lo mucho que le importamos los españoles y el respeto que le merecen las víctimas.

Podría enumerarle desde esta misiva la legión de despropósitos, dislates, decisiones contradictorias, decretos sin sentido y salidas de tono de los miembros del Comité de Seguimiento de la crisis con las que nos mortifican cada día. Pero solo le recordaré dos apuntes que han calado hondo en la sociedad española en los últimos días. Uno, el tema de la salida de los niños (hazmerreir de toda Europa) y otro, el ¿lapsus? (¡venga ya!) del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, general Santiago, que confesó las macabras e insólitas intenciones de su Ejecutivo –al que puso contra las cuerdas- en materia de información. Tanto es así que el alto mando de la Benemérita se vio obligado a rectificar su lamentable discurso dos días después de su flagrante metedura de pata.

Este, presidente, será un año de paréntesis en nuestras vidas, en el que todo será distinto a partir de ahora. Esta pandemia cambiará muy probablemente el sentido de nuestra existencia, en la que habremos aprendido muchísimas cosas y en la que se han puesto de manifiesto una serie de valores que atesoran los españoles, pero que quizá teníamos aparcados en lo más recóndito de nuestro ser. Empero, la gran conclusión que se extrae de toda esta tragedia es que el pueblo español está muy por encima de sus gobernantes. Los españoles hemos dado una lección magistral de paciencia, lealtad, solidaridad, sacrificio, respeto y sentido común a la nómina de mandatarios que tenemos comandando nuestra nación.

No quiero pensar si la derecha española hubiese estado al frente del Gobierno en esta situación extrema lo que hubiera acontecido en nuestro país. La izquierda radical hubiera llamado a rebato a su tropa llenando las calles de barricadas, incendios, desórdenes públicos y manifestaciones multitudinarias, sembrando un clima revolucionario en toda España similar a un golpe de Estado. Lo vivido en Cataluña hace unos meses quedaría en “pecata minuta” comparado con la subversión que hubiesen originado los antisistema. Ya lo intentaron con la crisis del ébola, con tan solo un perro como víctima. Imagino, pues, la “pajarraca” que le hubiera liado usted al Ejecutivo si tomamos como ejemplo su despreciable y sonrojante actitud en aquella crisis sanitaria que no costó vida humana alguna. Actitud que las redes sociales se han encargado de refrescarnos la memoria en cientos de videos que han recorrido el territorio nacional. ¿La recuerda, presidente?

Le recomiendo que no trate de dañar la inteligencia de los españoles cuando todo ufano nos anuncia que su gestión de la pandemia ha sido reconocida internacionalmente por la UE, cuando un informe del IMAC australiano coloca a España, con datos y cifras contrastadas, como el peor país del mundo en la gestión del coronavirus. De otro lado, España es el país que acumula más muertes por millón de habitantes del mundo detrás de Bélgica, tiene el mayor número de sanitarios contagiados y la cifra más elevada de fallecidos dentro de este sector. ¿A quién trata de engañar?

Quería usted sentarse en el sillón de la Moncloa a toda costa, al precio que fuese y pesase a quien pesase. De una forma indigna, y pactando con los individuos que quieren dinamitar España, lo consiguió. Pero usted pasará a la historia como el peor presidente que ha tenido este país en toda su existencia, con más de 50.000 muertos en su conciencia y un desastre social y económico del que nos costará años levantarnos.

No quiero imaginar el “tsunami” económico que se nos avecina, debido en parte a su nefasta gestión de la crisis. Tendría para emborronar decenas de páginas en presagio del desafío que habrá de acometer este país tras la pandemia. Pero sí le digo, presidente, que cuando todo esto acabe tendrá usted que dar cuenta de su gestión al frente del Desgobierno y afrontar la legión de querellas que recibirá de miles de españoles que le sentarán en el banquillo de los acusados, hartos ya de su prepotencia, mentiras y patrañas. Y espero que la Justicia actúe con firmeza y contundencia para que los ciudadanos no tengamos que recordar la sentencia que llevó a prisión al exalcalde de Jerez, Pedro Pacheco, cuando dijo aquello de que la Justicia en nuestro país “era un cachondeo”.

Como soy más veterano –que no viejo- que usted me tomo la licencia de sugerirle algunas cuestiones que pueden serle de suma utilidad en su mandato. Por su propio bien y el de los españoles. Lo más esencial: ate usted en corto a su socio el “Coletas”, porque no olvide que la misión primordial de su formación política es fagocitarse al PSOE a las primeras de cambio. Y no dude que este desastrado que tiene como compañero de viaje aprovechará la más mínima incuria para tratar de hacerse con el poder e instaurar en nuestro país una dictadura comunista al más puro estilo chavista bolivariano. Piense que el “marqués de Galapagar” no tendrá jamás mejor oportunidad que esta para llevar a cabo sus maquiavélicas pretensiones. Así que, ni agua…

Permítame otra sugerencia: ponga a trabajar al ministro Garzón, desaparecido en combate durante esta crisis, y exíjale que se ponga las pilas porque la escalada de precios en bienes y productos de primera necesidad es desorbitada en toda España. Siempre hay mezquinos desaprensivos que aprovechan cualquier situación de emergencia para enriquecerse a costa de los demás. Y al titular de Consumo se le paga un sueldazo millonario para que aborte de facto este tipo de coyunturas. No para que pida la guillotina para el Jefe del Estado, después de haberle prometido lealtad en su juramento como miembro del Desgobierno.

Y una última sugestión: habilite una paga extraordinaria para todos los funcionarios que han estado y siguen en primera línea de combate en esta pandemia del coronavirus. Ellos han arriesgado su vida para salvaguardar la de todos los españoles y merecen el justo reconocimiento por parte de todos. Y una equitativa recompensa por parte del Estado español. Sin escusas.

Por último, le confieso presidente que he guardado celosa y estoicamente la cuarenta, que cada día a las ocho de la tarde me asomo al balcón para rendir homenaje a los miles de españoles de bien que han estado ahí al pie del cañón en primera línea de fuego para que los demás podamos sobrevivir. Le aseguro también que estoy al borde de la locura tras recorrerme cientos de kms. en el pasillo de mi casa, que anhelo con desesperación abrazar a mis hijos, mis nietos y tomarme una cervecita fresca con los amigos. Por eso me despido de usted recordándole aquellas estrofas con las que el mítico grupo de rock andaluz Medina Azahara comenzaba una de sus famosas canciones: “Necesito respirar, necesito aire fresco y sentir cada mañana que soy libre como el viento…”.

Luis Fernando Garrido

Editor y Periodista

PD: Dígale a su amigo Tezanos que las encuestas de su CIS sólo se las creen él y su madre.