Álvaro Martínez Serrano: «La niñera de Podemos contraataca»

No voy a decir que reacciono atónito ante el nuevo bálsamo que acabo de presenciar del presentador Iñaki López en su programa La Sexta Anoche entrevistando al Excelentísimo e Ilustrísimo Marqués de Galapagar Pablo Iglesias.

Recordemos que hablamos de un Vicepresidente cuya presencia en un gobierno no nos dejaría dormir la 95% de los españoles según denunciaba el propio Sánchez.

Que este Vicepresidente dijera todas las sandeces propias de quién no tienen ni pajolera idea de lo que habla es hasta cierto punto normal. Que este Vice tirara balones fuera como si acabara de aterrizar y no asumir ninguna responsabilidad tampoco era de extrañar.

Lo cierto es que a cada pregunta del patético presentador el Marqués de Galapagar no respondía a una sola que supusiera una mínima asunción de responsabilidad.

Aquí es donde entra la ética de la Niñera de Podemos Iñaqui López que no hizo ni una sola repregunta a pesar de recibir respuestas huecas y responsabilizando a todo los demás de la gestión del Covid19, aludiendo el Marqués solo a algún problema de comunicación.

Y a este tío se le puede llamar periodista??????

Qué bajeza de persona se llega a denigrar a sí misma por pertenecer a unos de los medios con los que este gobierno ha untado con 15 M € de nuestros propios bolsillos.

Ruego a todo el mundo que tenga la ocasión que visualice esta entrevista y no sé pregunte si no es denunciable esta actitud. NO por cómo mal entrevista la NIÑERA, lo cual lleva haciendo siguiendo las consignas a favor de este gobierno ilegítimo, que no ilegal, sino porque en este caso esos 15 M € son de nuestros bolsillos.

Que a preguntas de la NIÑERA respondiera el Marqués que parte de la culpa la tiene los recortes del PP no es una sorpresa. Que argumente exactamente lo mismo respecto a lo sucedido en las residencias de mayores, cuando el asumió su RESPONSABILIDAD es ya algo vomitivo-.

Pero que la NIÑERA no diga ni «MU» debería suponer ya la denuncia del colectivo de periodistas respecto a esta manipulación nauseabunda que se practica con fondos púbicos de nuestros bolsillos.

Por cierto, no olvidemos que este medio existe tal cual por deferencia del anterior gobierno del PP de Rajoy, y así les va.

Aparte de todo lo expuesto existen muchas joyas en la entrevista que el Marqués ha respondido tomando una vez más, como es la práctica habitual de todo este gobierno, a todo el mundo por imbéciles.

Solo espero que el Marqués de Galapagar, ese que hace 2 días se fotografiaba con los familiares de los que habían apaleado a la Guardia Civil en Alsasua, termine de comerse literalmente a Sánchez, y de ese modo, seamos intervenidos más pronto que tarde por la UE (mediante el MEDE) para que todos ello se vayan a su casa.

Eso sí, como en el juego del MONOPOLY, pasando muchos de ellos por la cárcel y «sin cobrar las 20.000 pesetas»

Álvaro Martínez Serrano