Jesús Antonio Fernández Olmedo: «El Monstruo de Frankenstein»

La Pandemia ha quitado a muchos del pedestal en el que estaban, del valor del dinero por encima de todo, ¿cuándo volverá todo eso?

Lo bueno de la situación, lo positivo hay que aprovecharlo.

A mucha gente se le va a bajar el orgullo y la prepotencia. Se ven muchas cosas sin lógica. Ya que tanto repiten lo de «quédate en casa» porque no dicen también «No debes fumar en esta época» hasta la letanía.

Tal y como veníamos antes de la pandemia nos encaminábamos hacia una tercera guerra mundial, estábamos creando un Monstruo de Frankenstein de sociedad.

Ahora la gente está contenida, violenta pero contenida. El virus ha hecho las veces de medida de contención.

Muchas estrellas del deporte y famosos hacen donaciones y algunos se bajan el sueldo, pero es más por fuerza mayor y por dar una imagen bondadosa que por una real solidaridad.

A pocos de ellos se les va a subir el ego ya que han perdido el clamor del público porque sus eventos serán a puerta cerrada.

La mejor manera de lanzarle una saeta al sistema es cuando el virus se vaya continuar viviendo como hasta ahora: austeramente. Que los ricos quieren seguir, pues que sigan. No ir a comprar, mucha gente lo hace por divertirse hasta que

las rebajas se convirtieron en un vicio. Ahí es donde le duele al sistema.

Algunos dirán: es que se van a perder muchos puestos de trabajo. Pero si el sistema deja sin trabajo de un plumazo a una parte de la población cuando quiere.

No seamos borregos y pensemos. Ahora se ve una ola de solidaridad empujada por los medios que está bien, pero es corta mentalmente. Se debería haber luchado ya hace tiempo cuando teníamos unos sistemas sanitarios precarios para no haber llegado a esto. Por eso los aplausos denotan algo vacuo. Los de arriba son siempre los quedabien. A los autónomos no los van a ayudar porque es imposible materialmente y porque los estados no están para hacer caridad.

Hoy las ideologías están muertas. Sólo hay neoliberalismo en todo el planeta, nada más.

¿Por qué crear un ambiente tan incierto en la gente? Si el virus se muere con agua y jabón. ¿Porque generar tanta sobre información de una sola cosa? Parece que todos quieren sacar algo de ahí. ¿Para que salir todos los días un «entendido» diciendo cosas?

Otro mito que está surgiendo es la crisis económica. La gente podría vivir sin problemas después de todo, hay muchas pruebas históricas de ello y hoy la situación es diferente.

Hay muchos que se quejan cuando se les ha muerto el abuelo y que no le avisaron cuando fueron ellos los que los abandonaron en residencias mientras ellos seguían la ola del viva la vida. Acaso se preocuparon por ellos, si, una vez al mes en muchos casos telefónicamente.

A los sanitarios y demás no se les apoyo poco o nada antes, incluso se les agredían y ahora resulta que todos son unos héroes.

Se muestra una mentalidad estrecha. Un niño necesita liberar un montón de energía, hay niños hiperactivos, no sé qué grupo de expertos hay.

Se está fomentando el chivatazo. Hay cosas muy desproporcionadas.

Hombres y mujeres adultos pueden arreglar sus propios problemas domésticos sin necesidad de pantallas de tv o psicólogos al acecho.

Este virus sólo tiene una bendición que alinea a toda la población.

Muchos de nosotros esperamos que empiece a producirse un despertar paulatino y que los que tengan cabeza cojan las riendas y comencemos una nueva etapa juntos.

Y, para terminar: » Se acabó la envidia al vecino porque vivimos todos el mismo destino»

Jesús Antonio Fernández Olmedo