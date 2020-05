Dr. Amadeo Muntané Sánchez: «El siniestro plan de Sánchez e Iglesias»

He leído un artículo de David Lozano en Periodista Digital en el que habla de un plan siniestro de Sánchez e Iglesias para apartar al Rey Felipe y cargarse la monarquía. No me cabe ninguna duda de que si tuvieran el poder absoluto lo harían. Y no solamente eso, si pudieran abolirían la propiedad privada y confiscarían los ahorros de todos los españoles. Todo lo gestionarían ellos, pero para quedárselo y después repartir miseria. Sin embargo, para poder hacer eso tendrían que modificar la constitución a su antojo. Y eso no es un tema fácil. Si leemos el artículo 168, dice lo siguiente:

1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

Luego para cargarse la monarquía y al Rey Felipe VI jefe del Estado Español y Capitán General de los Ejércitos, lo van a tener muy difícil, a no ser que tuvieran la mayoría parlamentaria que demanda este artículo, la cual hoy por hoy no tienen.