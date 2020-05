Javier Rubio Robledo: «Desprotección del colectivo de Docentes de Formación para el Empleo»

Buenos días, escribo este correo para hacer una llamada desde el colectivo de Docentes de Formación para el Empleo al que se nos ha negado el reconocimiento de la prestación de desempleo para los profesionales docentes que vieron extinguida su relación laboral a consecuencia de la paralización obligatoria de las clases presenciales por la crisis del Covid-19.

No he visto en las noticias información alguna acerca de esta problemática. Mientras, debido a ello el paro que cobramos se nos está descontando, y hay compañeros que no pueden ni cobrar el paro. La información acerca del problema se detalla en la página web de AFOREN en www.aforen.es , que en resumen es la siguiente:

El colectivo de Docentes de Formación para el Empleo, en adelante FPE, representados por las asociaciones: AFOREN (Asociación Nacional de Docentes de FPE), EDUCAM Canarias, Asociación profesional (Asociación de Acción Educativa para la Mejora de la Calidad de la Docencia), la Plataforma de Docentes de FPE de Canarias y DOCENTES FOIB (Asociación de Docentes de FPE de Baleares).

Solicita, mediante este documento argumentado, el reconocimiento de la prestación de desempleo para los profesionales docentes de la FPE que vieron extinguida su relación laboral a consecuencia de la paralización obligatoria de las clases presenciales por la crisis del Covid-19.

Igualmente solicitamos el reconocimiento de la prestación por cese de actividad a los docentes que vieron extinguida su relación mercantil, sin necesidad de documentar la bajada de actividad de un 75%, dando este hecho por supuesto ante la paralización de las clases presenciales.

La información completa de la solicitud es la siguiente:

http://www.aforen.es/wp-media/uploads/2020/03/solicitudes-docentes-formacion-empleo.pdf

A la espera de que se hagan eco de esta información, reciban un cordial saludo.

Javier Rubio Robledo.