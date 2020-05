Begoña Delclaux Zulueta: «¿Cómo lograron el Brexit?»

Buenos días, mi nombre es Begoña Delclaux Zulueta, soy médico, originaria de Bilbao y trabajo en una residencia de ancianos desde el Covid, Ballesol Alcobendas, además de en consulta privada, en Quirón Pozuelo y en la UCM.

Estáis haciendo lo más duro, complicado y difícil, que es una buena gestión, pero estáis descuidando algo que hoy en día es fundamental. ¡Y es lo más fácil de hacer!

Aprobáis en gestión, pero no en comunicación. Llevamos hablando de ello desde tiempos de Rajoy y habéis mejorado poco.

¿Habéis visto la película «Brexit, the uncivil war«?

Cuenta muy bien cómo una opción sin futuro contrató a un equipo de publicistas rompedores frente a unos políticos escépticos que creyeron, inocentes, que valía con seguir trabajando y haciendo las cosas bien.

Este gobierno está repleto de vagos pero han contratado a magos de la comunicación y saben que hoy lo que vale es tener a las televisiones detrás.

Me preocupa muchísimo la magnífica comunicación y la espeluznante manipulación que realiza el partido del gobierno junto con sus secuaces, imagino que orquestado por ese Iván Redondo y el Rasputín de la coleta.

Son los mayores incompetentes que ha tenido nunca este país, de una inoperancia suprema, pero ¡hay que ver cómo se venden!

Cada mañana, hoy sin ir más lejos, nos levantamos con noticias que lavan el cerebro a la gente, ¡muchos de ellos amigos míos y os juro que se lo creen!

Convencen a sus votantes y hasta a no votantes de que su nefasta gestión no ha sido ni es tan deplorable, los muertos se han debido a mala suerte, el resto de países la han tenido buena, etc.

Y no son mala gente, pero es lo que quieren creer y la tele y los medios se lo ponen facilísimo.

He vivido en propia carne la repugnante expansión de Herri Batasuna gracias a su mutación a Bildu y a pagar a uno de los mejores equipos de comunicación del mundo.

¿Y Trump? ¿Cómo creéis si no que llegó a ser presidente?

Por favor, renovad vuestro aparato de comunicación.

Supongo que será un buen equipo, pero tenéis que cambiar de líneas, ampliar su presupuesto, meter a gente más joven y a publicitarios que saben cómo vender Coca-cola y moverse en ese mundo.

Comprad cadenas de tele y abrid cadenas nuevas, y no sólo esa de la COPE, el canal 13 por Dios, que hasta la misa hay que renovarla!

Hoy en día no se trata solamente de ofrecer un buen producto y de hacer buena gestión, ¡y la estáis haciendo, coño!

Me hierve la sangre cuando veo a Pablo Iglesias que no ha visitado una sola residencia de abuelos cuando el 19 de marzo aseguró sacando pecho que él se iba a ocupar de los mayores.

¡Y no se habla de ello en la tele! Y cuando veo esos videos en que explica sin cortarse un pelo que lo que hay que tomar son las cadenas de televisión porque los periódicos los leen 4 gatos. ¡Lo peor es que tiene razón! Así lo han hecho y eso nos venden cada día.

Un abrazo muy fuerte, estoy a vuestra disposición y tengo cientos de compañeros médicos deseando tirárseles a la yugular, ¡os lo puedo asegurar!

Llevo dando vueltas al tema desde tiempos de Rajoy y os habéis renovado, pero en comunicación no conseguís aprobar, y es la asignatura más fácil si te la tomas en serio.

Begoña Delclaux Zulueta