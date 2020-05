Dr. Amadeo Muntané Sánchez: «Carta al Director»

Según datos oficiales, las muertes por coronavirus en España han descendido a 87, la cifra más baja en los últimos meses. No obstante, pueden haber ondulaciones y observarse aumentos en las cifras próximamente. A mi juicio seguramente este descenso obedece al confinamiento que se ha realizado, a normas de higiene y a que el virus posiblemente, aunque esto no tiene evidencia científica pero sí sentido común, esté perdiendo actividad en nuestras latitudes. Tal como estamos ahora desarrollando estas fases que el gobierno ha decretado, creo que alargar el estado de alarma un mes me parece excesivo. Me pregunto si este estado es para protegernos o para proteger al Gobierno, teniendo en cuenta que hay destacados juristas, según dice la prensa, que no creen legal extender este estado un mes.

Precisamente hablando de aspectos jurídicos, parece ser que el Juez Marchena está revisando pormenorizadamente si admite la querella presentada por familiares de víctimas contra el Gobierno por homicidio involuntario. En líneas generales deben tener sus razones teniendo en cuenta que la gestión de la pandemia ha sido de una estulticia ideológica inveterada. Si al conocer este riesgo pandémico hubieran evitado manifestaciones, realizado un confinamiento con test masivos para saber quiénes estaban infectados, se hubieran repartido mascarillas y se hubieran desinfectado las zonas y lugares debidos, no tendríamos la mortalidad que ahora tenemos. En fin todo se resume en aquel refrán: «Político mira por el ciudadano y no estés constantemente pendiente de tu a…»