Pablo Delgado Escolar: «El precio de la desidia, la inacción y la mentira»

Es perfectamente entendible que la mayoría de los movimientos que realiza este gobierno estén dirigidos al olvido de su nefasta gestión del coronavirus en España y, por ende, intentar eximirse de responsabilidad en las catastróficas consecuencias que han provocado. ¿Y cómo lo hacen? Pues como casi todo, con argucias y mentiras. Lo asombroso es que el pueblo, incluso algunos que no son borregos, da su anuencia a las triquiñuelas. Si las apesebradas televisiones (la droga del pueblo) no hablan de ello, es que no existe. Y de esto se vale nuestro aciago gobierno, con gran maestría, para que los medios no digan lo que no les interesa.

Han sobornado, con bastante premura, (la que no usaron para atajar el virus) a las empresas titulares de los medios de información. Vimos la lluvia de millones que les cayeron a las televisiones; pero se dieron cuenta de que había algún escape informativo que no servía a sus intereses. Entonces se compraron a las editoras de los medios escritos y también habéis visto las portadas de los periódicos de hace unos días, todas iguales, para apesebrarles como a las TVs. También es notorio ver cómo los mensajes de WhatsApp que pretendamos propagar -si tienen contenidos alusivos a verdades contra el gobierno-, solo nos dejan hacerlo de uno en uno, para dificultar su difusión.

El coronavirus se conocía en España ya desde el mes de enero y no se hizo nada. Siguió aumentando en febrero y en marzo y las organizaciones internacionales alertaban del peligro, y no se hizo nada. En marzo, la Comunidad de Madrid se vio obligada a tomar medidas ante la inacción del Gobierno Central. Un tiempo decisivo para haber podido evitar su expansión, muchos contagios y muchas muertes, que estos cretinos desaprovecharon y, de ahí, las nefastas consecuencias de ser España los de mayor número de fallecidos de todo el mundo y, sobre todo, de personal sanitario. Ahora han embarrado el número de muertes consecuencia de todo ello, haciendo unos conteos extraños, para que nunca sepamos hasta dónde llega su irresponsabilidad.

Seamos conscientes de que intentan hacernos olvidar para que no le exijamos ningún compromiso, pero no nos descuidemos y recordemos con frecuencia su tiranía y su mezquindad.