José Luis Palacios Martín: «¿Cuánto sisón «Irenita» de su beca FPU?»

Dª Irene María Montero Gil, actual Ministra de Igual-da en el Gobierno del Doctor Cum Fraude, “arrejuntá y consorte” del Vicepresidente de España, quien en su día se llamara Pablo Manuel Iglesias Turrón de Chocolate, y hoy más conocido por el pueblo español como “el chepas” o “el coletas”, un sadomasoquista amante de los azotes a las mujeres hasta que sangren, a ese que le gustaría encarcelar a algunos periodistas “fascistas”, quien plagió su tesis doctoral y le endiñó seiscientas y muchas faltas de ortografía, y que, pese a todo, fue calificada con más de un cum laude, el íntimo del doctor argentino de Rosario, “el maestro plagiador” Echenique (Echenique, ese misógino disfrazado de feminista que se quitó la careta de “joven simpático” con la frase “chúpame la minga, Dominga, que vengo de Francia”); Pablo Manuel Iglesias, quien llegó a ser por méritos propios un activista social de primer orden, hoy “casta casposa”, ese que alcanza niveles de testosterona más altos que el must de los elefantes y que sufre un problema obsesivo compulsivo con los “Golpes de Estado” que quieren dar todos los que no piensen como él. Lo siento, me difuminé, ¡hablemos de Irenita!

Irenita, la señora feudal de Galapagar, una joven Ministra avispada y preparada para los tiempos modernos, y para las entrevistas televisivas, es decir, de cultura “cero” y de otras cosas raras “mogollón tía”. Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, donde cursó un máster en Psicología de la Educación e inicio estudios de doctorado, gracias a una beca FPU concedida por del Ministerio de Educación desde el 1 de marzo de 2013 hasta el 28 de febrero de 2017 por un importe de 71.234,17 euros.

Irenita se unió a Podemos tras las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, entre el 22 y el 25 de mayo, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de la cual fue activista. En noviembre de 2014, y tras su candidatura al Consejo Ciudadano de Podemos, fue nombrada responsable de Movimientos Sociales y comenzó a dirigir el gabinete del líder y adalid de Podemos, el presunto padre de sus hij@s, Pablo Manuel. Y fue el 21 de febrero de 2015 cuando esta chica, lúcida donde las haya, se incorporó al Consejo de Coordinación de Podemos, y allí Cupido, dios del deseo amoroso (Podemita él), hizo lo que hizo.

Pero, con estos simples datos de fechas entramos en conflicto dialéctico. Si Irenita se consagraba con todas las fuerzas a su “Podemos del alma” a finales de mayo de 2014, sudando la gota gorda, ¿por qué no renunció a los euros de la beca FPU al no poder dedicarse a tiempo completo a sus laboriosos trabajos de doctorado tal y como marcaba la ley?

Sí, debió renunciar. Porque, en otro caso, debemos preguntarnos: ¿Cuándo defendió su plan de investigación de doctorado? ¿Dónde guarda la señora de Iglesias los certificados de asistencia a conferencias y seminarios de investigación? ¿Cuándo y dónde presentó el estado de su investigación en un seminario? ¿Cuándo y dónde asistió a algún curso nacional o internacional de especialización científica o técnica? ¿Cuándo y dónde presentó algún trabajo en congresos y/o reuniones científicas, nacionales o internacionales? ¿Cuándo y dónde realizó estancias en Universidades o en Centros de Investigación extranjeros? ¿Cuándo y dónde participó en actividades de divulgación? “Ni hay cuándo ni hay dónde”. Esta joven no cumplimento ninguna de las actividades formativas que se establecían como requisitos básicos en el programa de Doctorado en Psicología en la UAM.

Irenita no publicó ni un solo artículo científico de su presunta tesis, y ni tan siquiera una descripción ornamental de una postura del Kama-Sutra o una carta de amor a su amado con el membrete de la UAM; por aquel entonces eurodiputado y asesorado por Dina. Nada de nada. Ni colaboró con ninguna “víctima” en publicación alguna. Y esto lo corroboramos en “Dialnet” y en el Repositorio de la UAM. Es como si Irenita no hubiese pisado la Universidad.

Irenita debió renunciar en junio de 2014 a la beca de doctorado FPU, y, si no lo hizo, que no lo hizo en esa fecha, presuntamente, cobró indebidamente las mensualidades desde junio de 2014 a abril de 2016; y, posiblemente, tan chicharachera y previsora ella, colocó a buen recaudo los “eurillos”, que sisó al bueno de Mariano Rajoy, en una “cuenta bancaria offshore” de un banco neoliberal y explotador para hacer frente en un futuro a la hipoteca del casoplón deseado de Galapagar.

¿Por qué establezco ese margen de tiempo (junio de 2014 a abril de 2016)? Pues veréis, como ya dije, a finales de mayo de 2014 ya estaba dedicada en cuerpo y alma a Podemos…, y, a partir de junio de 2014 ya no pudo trabajar sus ocho horas macizas para la tesis, era mucho “curro”, y, por tanto, del “presunto doctorado” pasó y no dio ni un palo al agua. Es decir, no tenía derecho a cobrar ni un solo euro de la beca FPU desde junio de 2014.

Veamos ahora el porqué de abril de 2016. Irenita, como todos nosotros, tiene algunos defectos y virtudes muchas; y una de sus claridades es que siempre siempre siempre dice la verdad. Y por eso yo creo a pies juntillas sus Declaraciones de Actividades, rubricada en el BOE del Congreso de los Diputados, Serie D Núm. 73 de 13 de mayo de 2016 Pág. 35, Núm. Expte. 004/000154/0000. En ese papelote consta que Irenita declaró: “Realización de tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid”

Aunque, ahora que lo pienso…, tengo serias dudas sobre la sinceridad de Irenita; pues también declaró ese mismo día que algunas de sus actividades eran “Publicación de artículos, ponencias, libros”. Y, como ya dije, Irenita no publicó “na de na”; “pelillos a la mar”.

Retomemos lo que nos ocupa. Si la boquita de piñón de Irenita dijo la verdad en el Congreso, eso quiere decir que no renunció a sus estudios de doctorado ni a su beca hasta abril de 2016. Y, si es así, cobró la beca FPU (junio de 2014 a abril de 2016) mientras dedicaba sus horas de vigilia a trabajar para Podemos. Entonces, ¿qué cantidad defraudo Irenita al Ministerio de Educación con su beca FPU? Para contestar la pregunta precisamos aclarar cómo se distribuía temporalmente la dotación económica de la beca FPU.

En el BOE Núm. 112 del jueves 10 de mayo de 2012, el Artículo 11 Dotación de las ayudas dice:

1. Durante el período de beca la cuantía de la ayuda mensual será de 1.142,00 euros, por un máximo de 12 meses al año y de 1.173,00 euros durante el período de contrato por 14 mensualidades. En el contrato en prácticas que se formalice con el organismo o institución de adscripción deberá figurar esta cantidad como retribución mínima anual

Irenita, con sus declaraciones de actividad en el Congreso de los Diputados confiesa que aún disfrutaba del periodo de contrato de la UAM en abril de 2016 y que dejó sus estudios de doctorado por esa vocación temprana de “diputada” que la llamaba desde el “Congreso”. ¡Pobre Irenita!, ¡cuánto sacrificio en pro del bienestar de los españoles! Por tanto, Irenita, presuntamente, sisó de la Beca FPU, otra vez presuntamente, las siguientes cantidades:

Período de Beca: Desde junio de 2014 a marzo de 2015, a mensualidades de 1.142 euros suma un importe de 11.420 euros.

Periodo de Contrato: Desde abril de 2015 a abril de 2016, a mensualidades de 1.368,5 euros, prorrateando las 14 mensualidades suma un importe de 17.791 euros.

La adición de ambos periodos hace un global de: 29.221 euros.

¡Por fin!, deducida la cifra mágica; casi 30.000 “euracos de los de aquella”, ¡una pasta gansa, tía! Irenita, Irenita…, ahora que te pagan suficiente como para superar las apreturas de la hipoteca por traba…, bueno, por lo que sea, ¡qué cobras un pastizal! Deberías ser decente y regularizar tus “equivocaciones de cajera” del pasado, así podrías ayudar a que los números rojos, o los “números de los rojos”, da igual, del Ingreso Mínimo Vital cuadren.