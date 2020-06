Pablo Delgado Escolar: «Cristianos perseguidos»

En los últimos años parece que se ha decretado levantar la veda de la caza de cristianos en el mundo y de ello tenemos constancia suficiente, aunque no se hagan eco la mayoría de medios de comunicación, especialmente las TVs. (la droga del pueblo).

Así observamos los casi 2.000 asesinados en India, más de 600 en Nigeria, Birmania 21, y en números imposibles de evaluar en Siria, Irak, Camboya, Irán, etc., durante el año pasado. 245 millones de cristianos son perseguidos en el mundo y más de 4 mil asesinados en un solo año; de todos ellos, la mayoría son católicos. Y me atrevo a afirmar que de este maltrato no tiene la culpa el NOM, ni Pedro Sánchez. Si puedo acusarles a ellos de despenalizar el asesinato de niños por nacer.

La persecución por razones religiosas nos puede parecer algo lejano, observando los países mencionados; pero no está tan lejos. En España vamos descubriendo con paso lento, pero firme, como nos acercamos a esta triste realidad y así en el año 2019 han sido atacados 55 templos, en su mayoría católicos y destruidos monumentos representativos de nuestra tradición, todo ello con una gran pasividad e inacción de nuestro gobierno. Los partidos políticos más beligerantes son: Podemos (que no soporta la libertad religiosa), seguidos por Izquierda Unida y PSOE. De ahí deducimos que la ultraizquierda teme a las libertades y sobre todo las de índole religioso y de conciencia.

No es tan peligrosa la violencia de los malos como la pasividad e inacción de los buenos. La postura más cómoda es pensar que exageramos en la evaluación de los hechos y del porvenir, para no hacer nada en evitarlo. Estamos en un momento muy malo, sobre todo por el empeño de Podemos en destruir nuestros valores y la acomodación del inane Sánchez por su ansia de poder. Nuestros niños serán educados sin conocer nada de moral, honestidad, ni de religión y sí mentalizados en la perversa ideología de género. Las televisiones nos bombardearán con sus corruptelas para deformar nuestra ideología, las leyes castigarán a quienes disientan de esas opiniones, nuestras libertades se limitarán en todas las facetas, y pasaremos todos a formar parte de los borregos moldeables y agradecidos a nuestro amo.