Pablo Delgado Escolar: «La mentira por bandera»

No es que Pedro el Trola mienta, no; lo que ocurre es que respira y entonces se produce la inspiración con un concepto de la realidad determinado y la espiración con el opuesto. Muchos mal pensados opinan que esto es una mentira. ¿Será que estos señores no quieren que nuestro presidente respire? Ya sé, lo que expele por todos los poros de su cuerpo, no son mentiras, es odio.

Naturalmente todos sus acólitos siguen la línea que él ha trazado y, por tanto, aunque a todos se les descubra en numerosas y abultadas mentiras, no van a ser cesados. En cualquier país del mundo, una sola mentira en sus gobernantes, provocaría su inmediata dimisión; en la España del doctor Mentiras, esto no ocurre ni ocurrirá nunca, pues parece que la mentira le llevará a permanecer irremediablemente en el poder de forma indefinida.

Hemos detectado mentiras de todos los colores y por varios de sus adláteres (ministros tan indignos como el presidente); así tenemos el caso de Ábalos y Delcy Rodríguez, denominado Delcygate tan escandaloso; el vergonzoso y significativo caso Marlaska con la destitución del coronel Pérez de los Cobos y muchos más que no voy a relatar. Pero el último es el caso del doctor Virus, que nos ha estado mintiendo durante más de tres meses y jugando con nuestras vidas; primero que no pasaba nada y que podíamos participar en grandes aglomeraciones, que no necesitábamos mascarillas, luego dejando sin protección a sanitarios y resto del personal que atendía a la pandemia, después engañándonos con las cifras de contagiados y muertos, etc. El degradante y ruin socialismo de Sánchez es esto: mentira. Todo su afán es y ha sido sobornar a los medios de comunicación, ideologizar y pervertir las mentes de nuestros niños, saquear tumbas, crispar a unos españoles con otros, promover programas televisivos mentalizadores del pueblo, controlar todas las instituciones, es decir, preparar el camino para un perfecto totalitarismo que les perpetúe en el poder.