Guaidó borra la sonrisa de Zapatero en una soberbia carta: «Usted se sitúa, sin maquillajes, en la defensa de los sátrapas»

Juan Guaidó, presidente venezolano, reconocido y respaldado por más de 50 países, entre ellos España, escribe este 25 de junio de 2020 una carta abierta en El Mundo donde pone de vuelta y media al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El mandatario venezolano, tras la entrevista que Carlos Herrera le hizo a ZP en la COPE, no se ha resistido a destripar la misma y contestarle punto por punto a todas las mentiras y acusaciones falsas realizadas por el político del ‘talante’:

Escuchamos con atención sus declaraciones el pasado día 15 de junio a una radio española [Herrera en COPE]. Lamentamos decirle que hace tiempo que no podemos depositar en usted nuestra confianza, porque usted, señor presidente, ya no es un intermediario ni un mediador ni un hombre neutral. Usted, Sr. Rodríguez Zapatero, para nosotros sólo es un aliado del usurpador que nos oprime, que nos persigue, que nos asesina. Sus declaraciones radiofónicas no hacen sino confirmarlo.

Afirma usted que tras un año y medio de reconocimiento del presidente Guaidó «ahí estamos, ahí estaremos y ahí seguiremos… No van a tumbar al Gobierno de Maduro. La única salida para Venezuela es un diálogo y un acuerdo. ¿Que hay algunos que no quieren? Bueno, muy bien, pues la Administración Trump sabrá a dónde va… ¿No tiene tiempo suficiente? ¿Más de año y medio con Guaidó que lo único que ha provocado es la oposición más dividida, el Gobierno más reforzado, y, eso sí, la ciudadanía sufriendo muchísimo como consecuencia de la situación económica?».