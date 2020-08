Un rayo de esperanza

El horizonte que se presenta ante nuestra vista, es de lo más negro que podíamos imaginar.

Un gobierno de pacotilla integrado en la ultraizquierda, un panorama sanitario sin control, la economía por los suelos, los valores morales pisoteados, etc. etc.

Todo ello avalado por la torpeza del Presidente, más ávido en imponer su ideología y mantenerse en el poder que buscar soluciones a los problemas de los españoles.

Ello nos llevó a ser campeones mundiales por los datos reales que mostrábamos de la pandemia y, ahora, campeones en el desastre económico que sufrimos.

¿Qué otra cosa podemos esperar de Pedro el trola, inepto, mentiroso e inmaduro como nadie lo fue nunca, y que, en boca de un compañero que le conoce bien, manifiesta que expele odio por todos los poros de su cuerpo?

Pero yo creo en los milagros.

En los últimos días, ese partido político al que los componentes del gobierno y sus borregos califican con su propio nombre, es decir, ultra, ha dado un paso adelante para hacer lo que una gran mayoría de españoles estamos esperando: Moción de Censura.

Dicen que la aritmética no cuadra; pues que utilicen la filosofía o lo que quieran, pero necesitamos vernos libre de la indecencia de este gobierno para volver a la normalidad democrática, tener nuevamente libertades, ver capacidad de gobernar, etc. Solo hace falta, para que responda la aritmética, que el PP despierte y los diputados honestos de otros partidos se pronuncien en función de sus deseos y no del miedo a su jefe.

Pablo Delgado Escolar