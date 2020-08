Carta a Ferreras y demás periodistas sembradores de viejos odios

Para que queden las cosas claras desde el principio, nuestro refranero dice que “ otros vendrán que bueno te harán”.

Visto lo visto debo proclamar con entusiasmo FRANCO, FRANCO, FRANCO

Pertenezco a la generación de la transición, llevaron a nuestros padres al matadero un grupo de políticos que fueron incapaces de llegar a pactos de estado y pusieron sus intereses y los de sus partidos por encima de los intereses del pueblo al que decían defender. No fue la primera vez que nos enfrentaron, por desgracia nuestra historia está cubierta de sangre inocente del pueblo. Nosotros, no nos enfrentamos, nos gusta llevarnos bien con los demás, nos encantan las fiestas, ayudamos a nuestros vecinos cuando lo necesitan, somos muy solidarios, como prueba el hecho de ser el primer país del mundo en donación de órganos o en colaboración con las países pobres donde aportamos, además de medios económicos, miles de sacerdotes, monjas y seglares dispuestos a dar hasta su vida por evitar el sufrimiento ajeno.

Ferreras, para que te hagas una idea de la grandeza de la generación de la guerra, los que sobrevivieron a la tragedia, levantaron el país trabajando codo a codo sin mirar en qué bando había estado el otro y, como colofón , levantaron una muro contra los odios para protegernos, de manera que jugábamos, íbamos a los guateques y nos casábamos sin importarnos el bando en el que habían estado los padres.

Te lo digo con respeto, Ferreras, tú al lado de ellos, eres un mierda, podrás tener más dinero, más influencia, pero como persona no le llegas a ninguno ni a la suela de sus zapatos, me da la sensación que has recibido una educación incompleta, te ha faltado la asignatura de “pico y pala” y hasta yo diría que un par de hostias entre moco y baba para que aprendieras a respetar las opiniones de los demás y a corregir tu tendencia inquisidora.

¿No creerás que eres un buen periodista? Los buenos periodistas son los que buscan la verdad y se enfrentan con los poderosos si es necesario, ha habido y hay muchos casos en tu profesión. Lo que tu haces no es periodismo, es lamer el culo al poder, y lo que es peor, sembrar el odio.

Sé que eres consciente de lo que haces y que te lo pagan bien pero, ¿puedes mirarte por la noche al espejo sin sentir asco?, porque estoy seguro que no te crees que todos los franquistas eran malos, muy malos y los mal llamado republicanos, digo mal llamados, porque al final fueron utilizados por los comunistas para intentar imponer en España el primer país satélite de la URSS, buenos, muy buenos.

Te voy a poner un ejemplo de algunos de tus admirados angelitos:

“Carmen, Rosa y Magdalena Fradera Ferragutcasas son hermanas, naturales de Riudarenas (Gerona) y las tres han profesado como Misioneras del Corazón de María. Tienen respectivamente 41, 36 y 34 años. El 19 de julio de 1936 abandonan su convento de Mataró y se refugian en una casa de Riudarenas, pero son detenidas el 25 de septiembre y las trasladan a Cabanyes, en el término de Lloret de Mar. La noche del 26 se las llevaron al lugar llamado L’Hostalet, donde había un bosque que estaba a siete kilómetros de la población y allí las desnudan, después las violan y, a continuación, las penetran con palos por la vagina y, por último, y como muestra de desprecio a su virginidad consagrada, las introducen de un golpe los cañones de sus pistolas hasta la empuñadura, las desgarran del todo sus entrañas y aprietan el gatillo. “( Hispanidad)

Carmen García Moyón, es otra seglar, apodada ‘la francesita’ porque su madre procedía del país vecino. Se la incluye a veces entre las monjas martirizadas, porque en 1918 ingresó en el noviciado de las Terciarias Capuchinas de Altura (Castellón). Pocos años después, entiende que no es esa su vocación y abandona el convento. Acaba viviendo en Torrent (Valencia), donde instala un taller de costura. Mujer muy piadosa, en 1934 se une a la rama femenina de la Real Pía Unión de San Antonio. Ella es la que organiza la catequesis de las niñas de Torrent, y cuando estalla la guerra ayuda a los católicos escondidos, a los que lleva comida y la Eucaristía.

Denunciada por una vecina, en enero de 1937 es detenida y llevada a un paraje conocido como Barranc de les Cayes, en Torrent. Al bajarla del coche, los milicianos tratan de abusar de ella, a lo que se resiste y les increpa:

-«Me mataréis, pero no abusaréis de mí».

En vista de que no pueden cumplir sus propósitos, los verdugos de Carmen García Moyón la rocían con gasolina y la prenden fuego viva. Carmen, durante unos segundos camina por el campo como una tea ardiente, poco después se tambalea y, por fin, se desploma. Ya en suelo, antes de morir, gritó varias veces ¡Viva Cristo Rey! (Hispanidad)

Nuestros padres nos protegieron ocultándonos todos estos horrores.

Ferreras, estos no son casos aislados, hay miles de casos estudiados por la Santa Sede, cientos de los cuales ha sido canonizados.

No voy a hacer como tú, podría elegir estos casos y hacer creer que todos los republicanos eran unos psicópatas, no fue el caso, hubo millones de ellos que tuvieron la gallardía de defender sus ideas arriesgando su vida, pienso que estaban equivocados, que la solución a sus miserias no la traería el comunismo pero tienen todo mi respeto, como también lo tienen los millones de nacionales que defendieron la unidad de la nación y la libertad religiosa. Sin embargo,no tengo ninguna consideración por aquellos políticos que no quisieron ponerse de acuerdo, si por aquellos que hicieron todo lo que pudieron para evitar la tragedia. Tampoco me merecen ningún respeto los que dejaron abandonados a los suyos y salieron como ratas a refugiarse en Francia o México, tenían que haberse quedado al lado de los que dieron todo por los ideales que ellos encarnaban.

Tu idílica república, amante de la libertad, eso si, de los que pensaban como ellos, lo mismo que hacéis vosotros, aunque hay que reconocer que habéis mejorado, ahora sólo nos insultais, antes los matábais, sirva de ejemplo el caso de Calvo Sotelo que después de exponer su postura en el Congreso, como no les gustó lo que dijo a algunos de los angelitos comunistas de la época “:Varios diputados de la derecha aseguraron que “La Pasionaria” comento desde su escaño “este hombre ha pronunciado su ultimo discurso”. Salvador de Madariaga (Ministro de la Republica, diplomático y candidato a nobel de la paz) y el diputado de ERC Jose Tarradellas, presentes en el hemiciclo aquel día, así lo cuentan en sus memorias”. (Verdades Ofenden)

Ahora sois mas sutiles, no nos dejáis hablar a los franquistas por miedo a que podamos defender nuestras posiciones con argumentos sólidos que puedan compensar vuestra propaganda sectaria no vaya a ser que el pueblo reciba mas información y cree su propia opinión , todo muy democrático

Vuestra idílica República también era un foco de cultura, prueba fehaciente de ello son los cientos de iglesias destruidas, miles de libros quemados, decenas de obras desparecidas

Por cierto, campeón, como periodista que crees ser, no sería interesante que analizaras el fenómeno Okupa, la falta de vivienda para los jóvenes, la pobreza extrema, la fuga de cerebros, el puesto que ocupan a nivel mundial nuestra universidades….

Tú que predicas que lo primero es la información, ¿no ves extraño que un país como el nuestro no haya sido capaz de proporcionar mascarillas y medios de protección a nuestros sanitarios lo que seguramente ha provocado muchas muertes entre ellos, no es un tema digno de analizar?

Lo entiendo, para investigar eso hay que ser un periodista de raza y tener el valor de enfrentarse con el poder, en resumen, hay que tenerlos bien puestos, como los tenía Franco a pesar de que dicen que sólo tenía uno.

Es más fácil hacerse millonario sembrando el odio y lavándole el coco a la borregada con una filosofía propia de niños o de adultos cretinizados que piensan que todo en la vida es blanco o negro sin apreciar más matices de la realidad. En eso debo reconocer que eres un maestro.

José Maseda García