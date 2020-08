Antonio Morales Sánchez: «Un otoño apocalítico»

Dicen que un pesimista, no lo es por capricho, es un realista bien informado… Y mucho me temo que, es lo que me ocurre a mí. Porque escuchando las noticias de los nuevos rebrotes sanitarios y la catástrofe turística para el sector que tan mal ha llevado la nefasta ministra del mismo, pues apenas vendrán turistas por miedo al contagio, sin tomar las medidas y garantías adecuadas. Los periódicos digitales solventes y veraces, no los medios privados regados con millones del gobierno, ni los gubernamentales voceros del poder, esos manipulan.

Me refiero a los medios independientes, con los análisis objetivos y los datos económicos que se van conociendo, unido a la catastrófica gestión del maldito covid-19 por parte de este gobierno inepto, se pronostica desde todos los índices económicos que el otoño que se nos avecina va a ser dramático para muchísimos españoles sin trabajo y con los ertes convertidos en eres.

Lo que significa más paro, hambre y miseria, pero quizás te den un ingreso mínimo vital, una limosna para convertirte en esclavo de unos desaprensivos que sentencian tu futuro.

La economía se derrumba y los colegios no saben cómo abrirán el curso, pero el gobierno tiene un plan y no es tomar las medidas adecuadas. Su maquiavélico plan es como siempre hacen los gobiernos sectarios, desviar la atención del pueblo con escándalos que no solucionan los problemas acuciantes e inventarse enemigos ajenos al poder.

Hacerse las víctimas descargando su responsabilidad en quien sea, con la más pueril escusa para no asumir su incompetencia. Han presionado al jefe del estado para expulsar al Rey emérito por su conducta poco edificante, que comparado con lo que ellos han robado y malversado es pura calderilla, pero no seré yo el que lo justifique.

Porque el asunto de faldas y comisiones de un anciano que ha hecho muchísimos grandes servicios a España, no puede servir de cortina de humo para distraer al personal de los graves errores de de este gobierno que ahora pretende, junto a sus socios de la peor calaña, descabalgar al jefe del estado Felipe VI, que está dando una gran lección de responsabilidad y lealtad al pueblo español y la Constitución que al parecer, a esta banda de gañanes ya no les sirve para su desastre plurinacional desde una república bananera que añoran construir.

Los españoles no somos conscientes del peligro que supone algunas autonomías desleales y sediciosas, que chantajean constantemente al gobierno central como viles piratas en aras de conseguir el mejor botín a cambio de unos mezquinos votos para que un vanidoso sujeto permanezca en Moncloa, mientras que España se hunde con sus empresas en crisis y muchos millones de parados, por la falta de ayudas efectivas a políticas de reconstrucción al tejido empresarial que crea empleo y riqueza.

De tal forma que a este gobierno social-comunista, se le rebelan los parlamentos, exigiendo privilegios económicos, y hasta una ilegal independencia, el rey sufre el desacato de presidentes autonómicos exigiendo abdicaciones y los parlamentos golpistas votan ilegales mociones para convertirse en república, mientras aquí nadie mueve un dedo.

Son los propios miembros del gobierno los que desautorizan y critican al poder judicial, que no aceptan que es un poder independiente del legislativo y ejecutivo, cuando no responde a los intereses espurios de estos políticos vividores y cínicos.

Es por todo lo expuesto, por lo que soy pesimista hasta el punto de pensar en que nos preparan un cambio constitucional y solapado para esa “Nueva normalidad”. Esto es una jaula de grillos, con el peor gobierno en el peor momento.

Antonio Morales Sánchez

Un emprendedor pesimista