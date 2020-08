Jesús Antonio Fernández Olmedo: «Los Seguidores»

Hoy día solo con ser un «influencer» y tener muchos seguidores es suficiente.

No hace falta tener una carrera, solo montarse en un Lamborghini. Como ya tiene 3 o 4 millones de seguidores en Instagram pues puede decir lo que quiera y la gente lo cree a pie juntillas.

Van pidiendo favores por todas partes. Y ellos copia y pega.

Por tener millones de «seguidores» no quiere decir que tengan la razón en todo o lo que digan sea la verdad absoluta.

Si tienes seguidores puedes entrar gratis en todas partes. Estos deberían bajarse de la nube.

Tu padre o tu madre puede ser más un ídolo que con 1.000 euros levantándose a las 7 de la mañana y que siempre estará ahí para apoyarte.

Yo no quiero tener seguidores, yo no quiero que la gente me siga.

Quiero que la gente siga sus propios pasos. Cada uno debe de seguirse a sí mismo.

¿Para que quieres tener seguidores?

Si han sido los grandes hombres que los han seguido en la historia y cuando se encontraron en situaciones apretadas han traicionado al que seguían.

Así que eso de los seguidores….es muy dudoso, es solo virtual pero no real.

Pues nada , solo quería dar estas notas de aviso sobre esto que parece que hay gente que está por encima del bien y del mal.

Muchas gracias.

Jesús Antonio Fernández Olmedo