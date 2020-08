Jesús Antonio Fernández Olmedo: «El Coronavirus y los 40 ladrones»

En torno a la vacuna se forman centros de poder : Rusia, Alemania, Usa y China.En el fútbol no les conviene la mala imagen que dan algunos seguidores, entonces la maquinaria se convierte en apuestas deportivas sin necesidad de público presencial.

La gente todavía no ha descubierto la vía de la comunicación verdadera. Va en conciencia en fuga y se suele apartar de los conflictos, los evita.

La mayoría lleva una vida difusa y apagada , no da la vida por otros.

Hoy la «enfermedad del coronavirus» está volviendo loca a la gente.

La gente acumula mucha tensión porque ve mucha televisión.

La mayoría tiene más calor no por el sol sino por el corona.

Algunos ya empiezan a decir que en breve se acabará el mundo, bueno

eso está muy desgastado , ya se decía en el año 1.000.

Lo mejor es vivir el día a día , el presente , pensar en cosas concretas.

Porque el futuro será una acumulación de presentes y el pasado también es lo mismo.

Así que lo único que es real y tangible es lo que hago directamente a donde ejerzo mi actividad en el momento actual.

Los que miran atrás constantemente acaban diciéndoles la cabeza o el estómago de los nervios.

De ahí muchas enfermedades del sistema nervioso.

El coronavirus solapa muchas cosas.

Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.

Nada más por hoy.

Jesús Antonio Fernández Olmedo