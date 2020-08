Jesús Antonio Fernández Olmedo: «Un país de Eunucos»

Más información

España es un país de imbéciles. De momento no tiene solución si no sube la inteligencia de alguna forma posible.

En realidad hay una fobia o desconocimiento a lo extranjero.

Hay un problema que no se ha logrado solucionar todavía como es el manejo de los idiomas.

Alguno dejaría a la tribu eunuca en el pasado y hay de momento la cosa se ha quedado.

La estupidez campea a sus anchas y decora las paredes de los archivos históricos plantándose como la verdad absoluta y se regodea de ello.

Un atajo de imbéciles ante no tengo más remedio que incluirme en la parte que me toca ya que vivo aquí y estoy afectado por este medio.

No me incluyo o trato diariamente de abrir mi mente para que la atmósfera no me trague.

Coraje puede tener una persona entre un millón.

En cuanto a alguien lo amenazan o acorralan dice: «yo no sé o no recuerdo, no se si fui yo u otro» y muestra una sonrisa de imbécil o cínico.

Se ha muerto el coraje.

El cambio requiere esfuerzo , paciencia y tiempo.

No puedes esperar que cambie el vecino, cambia tú.

Si cambias tú verás como la cosa es diferente.

Hoy día la protesta está anticuada , protestar no vale de nada ya que vivimos en un mundo controlado.

Las manifestaciones pueden a veces permitirse pero se manipulan para que convergen donde los intereses desean. Los medios de comunicación tienen el poder en su mano.

Es necesario hoy un cambio personal , individual.

Y por otro lado lo que vale es no consumir en determinados entes económicos virando hacia el vecino , el comerciante de barrio acordando con el precios.